برعاية سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الذي ينوب عن سموه محافظ حولي محمد علي الأصفر، يشهد النادي الكويتي لسباقات الهجن بمنطقة الشدادية بعد ظهر غد المهرجان الكبير لرياضة سباقات الهجن بمشاركة اكثر من 400 ذلول من مختلف الأصناف تتنافس على الكؤوس والجوائز المقدمة من سمو ولي العهد خلال الأشواط المختلفة. وقد أعرب رئيس الاتحاد العربي للهجن ورئيس النادي الكويتي حسين الدواس عن سعادته بمهرجان اليوم الذي يتصادف مع أول سباقات العام الجديد، متمنيا التوفيق لكل المشاركين في مهرجان سباقات رياضة التراث رياضة الآباء والأجداد. كما أشاد أمين السر العام للنادي ربيح العجمي بالدعم الذي يقدمه سمو ولي العهد لرياضة الآباء والأجداد وحرصه على النهوض والارتقاء برياضة التراث، مضيفا انه سعيد بتسجيل عدد كبير من ملاك الهجن في مهرجان سموه الذي يتضمن عدة كؤوس قيمة.