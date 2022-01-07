تحت رعاية القائم بأعمال عميد كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت د.مها مشاري السجاري، وبحضور القائم بأعمال رئيس قسم دراسات المعلومات د.سهى العوضي، نظمت الكلية الملصق العلمي لمشاريع طلبة مقرر إعلام اجتماعي تحت إشراف أستاذ المقرر د.بيبي العجمي في بهو كلية العلوم الاجتماعية في الشويخ.



ويأتي يوم الملصق العلمي كفعالية تعزز مفهوم البحث العلمي لدى طلبة وطالبات كلية العلوم الاجتماعية وتشجيعهم على البحث في قضايا ذات أهمية أنتجتها منصات الإعلام الاجتماعي ووجب الوقوف عليها لفهمها وتحليلها ورفع التوصيات لحلها، مشيرة إلى أن المشاريع التي تم عرضها في يوم الملصق العلمي قد تنوعت من خلال دراسة منصات الإعلام الاجتماعي من جوانب سياسية، اجتماعية، تعليمية، أمنية، وأخلاقية.



وتعتبر هذه الفعالية خطوة نحو دعم الجهود التي تقوم بها جامعة الكويت في تعزيز تصنيفها على المستوى المحلي والعالمي من خلال نشر ثقافة البحث العلمي لدى طلبة المرحلة الجامعية وعدم حصرها فقط في مرحلة الماجستير والدكتوراه، كذلك نشر ثقافة المعلومات، والبحث عنها من خلال استخدام المصادر الموثوقة والعلمية، وتقييم المعلومات، واسترجاعها وتحليلها، ونشرها من خلال المشاركة في فعاليات على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.