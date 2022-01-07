نظم عضو هيئة التدريس بقسم الإدارة والتسويق في كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت د.حسين علي ندوة بعنوان «جسر التواصل بين الحياة العملية والعلمية»، والتي قدمتها مساعد مدير قسم التوظيف في إدارة الموارد البشرية للبنك الأهلي غالية الصالح، وذلك بهدف اطلاع الطلبة على آلية العمل والإجراءات المطلوبة لكتابة سيرة ذاتية مثالية للتوظيف في البنك الأهلي.



بداية تقدم د.حسين علي بالشكر لممثلي البنك الأهلي على تقديمهم هذه الندوة التي تعمل على تبسيط المفاهيم النظرية بمقرر كتابة تقرير وتواصل، وتربط المعارف النظرية في المقررات الدراسية بالمهارة العملية وتتيح للطالب الاطلاع على التجارب الواقعية الناجحة في البيئة الوظيفة للبنك، والتي تعطي فرصة لطالب كلية العلوم الإدارية لاكتساب الخبرات والمعرفة الأكاديمية والعملية وصقلها لمجال سوق العمل الكويتي.



وأوضح أن الهدف من هذه الندوة تنمية قدرة الطالب على ممارسة التجربة العملية على أرض الواقع من شركات محلية، والتي ترتكز على موضوعين مهمين، هما السيرة الذاتية والمقابلات الشخصية كونها عاملا رئيسيا والملاذ الأول للغالبية بعد التخرج للتقدم على وظيفة معينة.



من جهتها، عرفت غالية الصالح السيرة الذاتية بأنها مستند مفصل يوضح خبرة الفرد ومسيرته الأكاديمية، والتي ترتكز على عدة أمور كالمعلومات الشخصية والمؤهلات العلمية والخبرة العملية والمهارات التي يمتلكها المتقدم، موضحة طريقة كتابة سيرة ذاتية جاذبة ومتكاملة ومثالية للتقدم بها في المقابلة الشخصية وكيفية إجراء المقابلات مع المتقدمين للوظيفة والأمور المهمة التي ترتكز عليها.



وفي الختام تم عمل مقابلات شخصية فعلية تجريبية مع عدد كبير من الطلبة مع ممثلين من البنك الأهلي لمساعدة الطلبة على تطبيق المرتكزات التي تم تعلمها من السيرة الذاتية والمقابلات الشخصية لتطبيقها لاحقا في التقدم على الوظيفة بعد التخرج.