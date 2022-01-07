عندما اقتحم انصار الرئيس السابق دونالد ترامب مبنى الكونغرس في الكابيتول في السادس من يناير 2021، كانوا شديدي التوتر بسب ادعاءات كررت مرارا من دون أساس تشير إلى حصول تزوير معمم في الانتخابات الرئاسية ما حرم المرشح الجمهوري من الفوز في 2020، ورغم مرور سنة على ذلك، لايزال هذا التضليل متواصلا.

فدونالد ترامب، وكان من أكبر مستخدمي تويتر، رسخ على مدى أشهر لدى عشرات الملايين من متابعيه فكرة ان الانتخابات قد تكون مزورة. وفي السادس من يناير وقبيل الهجوم الذي أوقع قتلى، ندد بتزوير انتخابي خلال تجمع أمام البيت الأبيض.

وعلق تويتر وفيسبوك حسابات ترامب بعد أعمال العنف هذه وقد دحض المسؤولون عن الانتخابات وبينهم جمهوريون وعشرات المحاكم ادعاءات حصول تزوير.

إلا ان استطلاعات للرأي تظهر أن الكثير من الأميركيين يستمرون في تصديق «الكذبة الكبيرة» التي يواصل الملياردير الجمهوري ترديدها والتي تتجاوز تداعياتها هجوم السادس من يناير 2021.

وتقول نينا يانكوڤيتش الباحثة لدى مركز «ويلسون سنتر» للأبحاث «هذه الادعاءات المتكررة تهدد صدقية نظامنا الديموقراطي والثقة فيه».

«ولد على شبكات التواصل الاجتماعي»

والأخبار المضللة بشأن الانتخابات ليست جديدة.. فقد نشر دونالد ترامب الكثير منها في 2016 قبل أن يهزم هيلاري كلينتون. إلا ان وسائل التواصل الاجتماعي التي تستغل الاستقطاب الحاصل في المجتمع، وتسهل انتشارها وتسمح للذين يصدقونها بتنظيم صفوفهم لشن تحركات عنيفة.

ويوضح إميرسون بروكينغ الباحث في Digital Forensic Research Lab «هجوم السادس من يناير ولد على شبكات التواصل الاجتماعي».

ويضيف أن حركة «اوقفوا السرقة» حبست ملايين الأشخاص في واقع بديل ودفعتهم من الوهم الجماعي إلى الهستيريا ومن ثم إلى العنف الجماعي ضد الكونغرس الأميركي.

ويتابع قائلا ان هذه الحركة «أصبحت أهم شيء في العالم لدى عشرات آلاف الأميركيين».

واقتصت منصات شبكات التواصل الاجتماعي من الذين ينشرون أخبارا مضللة ونظريات المؤامرة فسحبت فيسبوك خصوصا محتويات تضم عبارة «أوقفوا السرقة» فيما علقت تويتر عشرات آلاف الحسابات المرتبطة بمجموعة كيوانون «QAnon» المؤمنة بنظرية المؤامرة التي لعب المنضمون إليها دورا كبيرا في الهجوم على مبنى الكابيتول.

ويرى بروكينغ أن شبكات التواصل الاجتماعي «نجحت عموما وبفعالية في منع الأكاذيب المرتبطة بالانتخابات».

ويمضي قائلا إن الذين يعتبرون أن الانتخابات سرقت من ترامب لايزالون ينشطون على الموقعين و«رفض نتائج الانتخابات يستند أكثر إلى لغة مشفرة ومجموعات مغلقة».

ورغم استبعاد ترامب من تويتر وفيسبوك، لايزال للرئيس الأميركي السابق وجود عبر الانترنت خصوصا عبر قائمة عناوين بريد إلكتروني تضم الكثير من المشتركين، فيما يواصل عبر بيانات القول إن الانتخابات «مزورة».

إستراتيجية رابحة

ويتمتع ترامب كذلك بمساندة داعمين كبار ينقلون كلامه، اذ يوضح يونكانغ يانغ الباحث في جامعة جورجتاون أن «ترامب لايزال محور الأحاديث ليس عبر تويتر او فيسبوك بل من خلال شخصيات إعلامية يمينية عدة على غرار دان بونغينو مقدم البرامج في محطة فوكس نيوز، وبيل اورايلي صاحب مدونة صوتية محافظة، وكاندانس اوينز التي تقدم حلقة حوارية عبر موقع ديلي واير المحافظ».

ويدفع التشكيك بوسائل الاعلام التقليدية الأشخاص الذين يؤمنون بأن الانتخابات زورت، إلى عدم تصديق الصحافيين الذين يثبتون أن ذلك لم يحصل.

ويضيف يانغ «مع أن غالبية وسائل الاعلام كرست الكثير من الوقت لتظهر أن ادعاءات التزوير الانتخابي خاطئة، لا تصل رسالتها إلى الناخبين الجمهوريين بالقوة نفسها كما في الماضي».

ويتابع «الكثير من وسائل الاعلام اليمينية غذت الشكوك بشأن انتخابات 2020 وأكد بعضها صراحة أنها سرقت» موفرة بذلك «مساحة بديلة للناخبين الجمهوريين الذين تخلوا عن وسائل الاعلام التقليدية».

ومع ان جو بايدن دخل فعلا البيت الأبيض فإن الذين يصدقون ادعاءات التزوير هذه يمكنهم تعزيز وجهات نظرهم على مواقع مستقلة ومنصات لشبكات تواصل اجتماعي تزدهر بفضل الاستقطاب الحاصل في المشهد السياسي الأميركي.

ومع اقتراب انتخابات منتصف الولاية والاقتراع الرئاسي في 2024 الذي قد يترشح خلاله دونالد ترامب مجددا، لا يسجل أي مؤشر تحسن.

ويشير إميرسون بروكينغ إلى أن «التضليل الاعلامي ورفض نتائج انتخابات 2020 كادت تطيح بانتخابات ديموقراطية. وما من سبب لتغيير استراتيجية رابحة».