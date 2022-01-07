من رد قوي وحازم إلى عقوبات «لم يسبق لها مثيل»، يمتلك الرئيس الاميركي جو بايدن الذي يضاعف تحذيراته من أجل ردع روسيا بقيادة ڤلاديمير بوتين عن غزو أوكرانيا، خيارات كثيرة قد يكون بعضها مؤلما لموسكو، اذ يتهم الغرب روسيا بحشد عشرات الآلاف من جنودها على الحدود الأوكرانية، والتفكير في «عدوان» جديد بعد ضم شبه جزيرة القرم في 2014.

في هذه الأجواء القابلة للانفجار، قبلت الولايات المتحدة والأوروبيون بإجراء سلسلة من المحادثات مع روسيا التي اقترحت اتفاقات للحد من توسع حلف شمال الأطلسي (الناتو) على أبوابها.

ويقول المسؤولون الأميركيون إنهم مستعدون لمناقشة مخاوف الجانبين ـ لكنهم أوضحوا أيضا أن معظم المطالب الروسية غير مقبولة.

لذلك يبدو أن الرئيس السادس والأربعين في التاريخ الأميركي لا يهتم كثيرا باتفاق كبير مع القوة المنافسة إذ ان الهدف الأكبر لمواصلة الحوار بالنسبة له هو منع تفاقم الأزمة ممررا في الوقت نفسه تحذيراته.

ويلخص ماثيو روجانسكي مدير معهد «كينان» في مركز ويلسن للأبحاث قائلا «إنها قبل كل شيء مسألة إعادة العلاقات إلى مسارها الصحيح من أجل حوار أعمق ودبلوماسية وتواصل أكثر فاعلية لن يفضيا إلى حل نهائي لجميع المشاكل ولكن إلى إدارة أفضل لهذه المشاكل لتجنب انتشارها».

ما العقوبات الممكنة؟

قال جو بايدن إنه هدد نظيره الروسي مباشرة بـ «عواقب اقتصادية لم يسبق أن رأى مثلها من قبل» إذا قرر غزو أوكرانيا.

ويمكن أن تكون العقوبات المطروحة على الطاولة حتى لو لم تتحدث عنها واشنطن بالتفصيل، قاسية جدا على الاقتصاد الروسي.

ويمكن للغربيين أولا إدراج المزيد من المقربين لڤلاديمير بوتين على لوائحهم السوداء، مما يحرمهم من الوصول إلى أصولهم في أميركا أو أوروبا.

ويمكنهم أيضا «تجفيف» الاستثمارات في روسيا وتصدير التقنيات الغربية إلى هذا البلد، كما حذر السفير الأميركي السابق في كييڤ وليام تايلر نائب رئيس مركز الأبحاث التابع لمعهد الولايات المتحدة للسلام.

وأخيرا يمكنهم التهديد باللجوء إلى ما يسمى «الخيار النووي»، أي عزل روسيا عن نظام «سويفت» الأداة الأساسية في التمويل العالمي التي تسمح للمصارف بتداول الأموال.

لكن هذا الخطوة لا يمكن أن تكون إلا خيارا أخيرا بسبب تداعيتها السلبية على الاقتصاد الأوروبي والأميركي على حد سواء، إلا أن الروس سيكونون «أكبر الخاسرين»، على حد قول وليام تايلر.

ولوح الغرب أيضا بورقة الطاقة إذ تهدد الديبلوماسية الألمانية بعدم السماح بتشغيل خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» بين روسيا وألمانيا المشروع العزيز على قلب موسكو، في حالة حدوث مزيد من التصعيد الروسي.

ما الخيارات العسكرية؟

أعلن بايدن أنه لا ينوي جر أكبر قوة بالعالم إلى نزاع جديد في الخارج. لكن ومن دون الذهاب إلى حد التدخل المباشر، حذر الأميركيون من أنهم سيرسلون المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا في حالة وقوع هجوم روسي، ويمكنهم أيضا تجهيز ميليشيات محلية.

ويمكن أن تزود الولايات المتحدة أيضا حلفاءها الأوكرانيين بمعلومات استخباراتية عبر زيادة عدد طلعات طائرات استطلاع.

لكن إدارة بايدن قالت خصوصا إنها ستلبي، في حال غزو روسي لأوكرانيا، طلبات إرسال تعزيزات ـ أي نشر قوات أميركية ـ من دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) المتاخمة لروسيا (إستونيا ولاتڤيا وليتوانيا وپولندا).

وأكد وليام تايلر أن «هذا هو بالضبط ما لا يريده بوتين، لذلك إذا قرر الغزو، فسيحصل بالضبط على ما لا يريده».

هل سيكون ذلك كافيا؟

في الماضي، حتى العقوبات الشديدة لم تقنع الرئيس بوتين بالتراجع خصوصا بعد ضم شبه جزيرة القرم. لهذا السبب، تحاول واشنطن هذه المرة أن تنقل بوضوح إلى الكرملين ما سيكون رد الفعل الغربي قبل أن تتحرك.

في هذا الصدد، قال ماثيو روجانسكي «لا أحد يشك في أن الولايات المتحدة يمكن أن تؤذي روسيا اقتصاديا».

وأضاف «السؤال هو: هل هذا كاف لتغيير سلوك روسيا؟ وقد علمنا التاريخ أن الفرصة الوحيدة التي يمكن أن ينجح فيها ذلك هي صياغة التهديدات مسبقا».

من جهته، رأى وليام تايلر أنه «يجب ردع» بوتين عن التحرك عبر كل هذه التهديدات «لكن هل سيكون الأمر كذلك؟ رجل واحد فقط يمكنه الإجابة على هذا السؤال».