بعد ثلاثة أشهر من الغياب، استأنف السفير الجزائري في باريس مهامه، في لفتة من شأنها أن تضع حدا، وفق خبراء، لأزمة ديبلوماسية خطرة مع فرنسا، عشية الذكرى الستين لانتهاء الحرب الجزائرية (1954 ـ 1962).

واستقبل الرئيس عبدالمجيد تبون سفير الجزائر بفرنسا محمد عنتر داود، الذي عاد لمواصلة أداء مهامه بباريس ابتداء من الخميس 6 الجاري.

وكانت الجزائر استدعت في الثاني من أكتوبر الماضي سفيرها ردا على تصريحات نقلتها صحيفة «لوموند»عن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اتهم فيها النظام السياسي الجزائري بانتهاج سياسة «ريع الذاكرة» حول حرب الجزائر وفرنسا القوة المستعمرة السابقة فيها، بعد استقلالها العام 1962.

كذلك، تساءل ماكرون حول وجود «أمة جزائرية» قبل الاستعمار الفرنسي اعتبارا من العام 1830، مثيرا ردود فعل غاضبة في المجتمع الجزائري.

وردا على ذلك، منعت الجزائر الطائرات العسكرية الفرنسية المتجهة إلى منطقة الساحل الافريقي، من التحليق في مجالها الجوي.

وحذر الرئيس الجزائري مطلع نوفمبر 2021 من أنه لن يقوم «بالخطوة الأولى» لتهدئة التوترات مع فرنسا وقال إن ماكرون «أعاد فتح نزاع قديم بطريقة عديمة الجدوى تماما» مؤكدا أن الرئيس الفرنسي «أهان» الجزائريين.

«سوء فهم»

وفي 9 نوفمبر، أعلن ماكرون، عبر أحد مستشاريه، أنه «يأسف للمشاحنات وسوء الفهم» مع الجزائر، مؤكدا أنه «يكن أكبر احترام للأمة الجزائرية» و«تاريخها».

ورحب وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة بهذه التصريحات «التي تعبر عن احترام» تجاه بلاده، حيث كان قد زار باريس لحضور مؤتمر حول ليبيا يوم 12 من الشهر ذاته.

وفي مطلع ديسمبر الماضي، زار وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الجزائر بهدف نزع فتيل الأزمة الثنائية النادرة الخطورة.

ودعا لودريان آنذاك إلى «علاقة هادئة» كي يتمكن البلدان من «التطلع إلى المستقبل».

لكن لم يتم التوصل إلى أي اتفاق أثناء هذه الزيارة بشأن استئناف تحليق الطائرات الفرنسية في المجال الجوي الجزائري.

وتعود آخر أزمة بين البلدين إلى 23 فبراير 2005 عندما أقر البرلمان الفرنسي قانونا يقر بـ «دور إيجابي للاستعمار».

«بادرة حسن نية»

في هذا الصدد، قال حسني عبيدي، مدير مركز الأبحاث والدراسات حول العالم العربي ودول المتوسط في جنيڤ (سيرمام)، إن «عودة ماكرون عن تصريحاته» ثم زيارة لودريان «لقيتا استقبالا جيدا في الجزائر وفسرتا على أنهما بادرة حسن نية من جانب السلطات الفرنسية».

وأضاف عبيدي أنه مع عودة السفير الجزائري إلى باريس، أصبحت «الأزمة وراءنا» لأن هناك «إرادة من جانب الجزائر وباريس خصوصا، عشية الذكرى الستين لاتفاقات إيفيان (لوقف إطلاق النار الموقعة في مارس 1962)، لتجاوز خلافاتهما وبناء علاقة جديدة تقوم على الاحترام».

من جانبه، اعتبر منصور قديدير، الباحث في العلوم السياسية والمؤرخ، أنها «بداية التهدئة»، وقال لوكالة «فرانس برس» إن البلدين «أدركا أنه من مصلحتهما تجاوز الانحرافات الخطابية ودخول حوار مسؤول»، لافتا إلى «التحديات الجيوسياسية والتهديدات الأمنية» في المنطقة.

وحول استئناف تحليق الطائرات الفرنسية في الأجواء الجزائرية، قدر عبيدي أن يحصل ذلك بشكل تدريجي وأنه قد يكون هناك «فتح جزئي» بدءا برحلات نقل طبية، مشيرا إلى أن «الجزائر تريد المضي قدما كما جرت العادة من خلال خفض التصعيد وتحسين العلاقات على مراحل».