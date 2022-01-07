بتنحيه عن منصبه مؤخرا، أخلى رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك الساحة للعسكريين في البلد الغارق في العنف منذ الانقلاب الذي أطاح بالمدنيين من الحكم في أكتوبر2021، فيما تتصاعد الخشية من العودة إلى نظام استبدادي.

والحصيلة مؤسفة منذ انقلاب قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان في 25 اكتوبر الماضي بلغت 57 قتيلا في صفوف المتظاهرين بحسب لجنة الأطباء المركزية المؤيدة للديموقراطية، كما تعرضت متظاهرات للاغتصاب وفقا للأمم المتحدة، وتعرض صحافيون للضرب وحتى التوقيف، وقطعت خدمة الانترنت والاتصالات.

ويثير مرسوم أصدره البرهان مخاوف من مزيد من العنف، إذ يضمن إفلات قوات الأمن من العقاب ويمنحها كل الصلاحيات بموجب بنود «قانون الطوارئ» الموروث من عهد الرئيس السابق عمر البشير الذي أطيح به عام 2019 على يد الجيش تحت ضغط الشارع.

وفي نهاية نوفمبر2021 وبعد شهر من الإقامة الجبرية، عاد حمدوك إلى منصبه بعد اتفاق مع البرهان، لكنه كان «مشلولا» و«غير قادر على إنجاز أي شيء» منذ ذلك الحين، على حد تعبير الباحث في مركز ريفت فالي إنستيتيوت مجدي الجيزولي.

ويؤكد الجيزولي لوكالة «فرانس برس» أنه من جهة «الجنود وحدهم في القيادة»، ومن جهة أخرى «المتظاهرون الذين سيستمرون في النزول إلى الشوارع وسيواجهون المزيد من العنف».

ويرى «أنها مواجهة مفتوحة بين القوات الأمنية والنظام السابق من جهة، لكن هذه المرة من دون البشير، ومن جهة أخرى حركة بلا زعيم في الشارع إذ إنها تقوم على نشاط الشباب».

والبشير الذي يحاكم في قضايا مختلفة، مازال في السجن منذ إطاحته. لكن العديد من الشخصيات في نظامه مازالوا في السلطة، من بينهم الفريق أول البرهان.

وغردت خلود خير، المتخصصة في الشؤون السودانية في مؤسسة «إنسايت ستراتيجي بارتنرز»، «استقالة حمدوك تحرم الجنرالات من واجهتهم وتظهر بوضوح أن الانقلاب ليس إلا عودة إلى سياسة البشير العسكرية».

وفي 25 أكتوبر، مدد البرهان فترة ولايته لمدة عامين، ما أدى إلى سقوط أي احتمال لنقل السلطة إلى المدنيين قبل نهاية الفترة الانتقالية التي وعد بأن تتم في يوليو 2023 من خلال انتخابات.

وبعد شهرين، سمح للقوات الأمنية من خلال «مرسوم طوارئ»، «بدخول أي مبنى وتفتيشه وتفتيش الأشخاص الموجودين فيه» و«القيام بعمليات مراقبة ومصادرة»، وكان ذلك من خلال إبلاغ مجلس السيادة فقط، الذي يترأسه البرهان نفسه، ما يعني تجاهل القضاء.

بالإضافة إلى ذلك، يتمتع عناصر الأجهزة الأمنية، الجيش والشرطة والاستخبارات وقوات الدعم السريع المتهمة بارتكاب انتهاكات في إقليم دارفور في غرب السودان، بحصانة ولا يمكن استجوابهم.

وقال الطاهر أبو هاجة، وهو مستشار للبرهان إن هذه الترتيبات «طبيعية نظرا إلى الظروف الحالية»، مؤكدا أن «بعض الأطراف تستغل أجواء الحرية لإثارة الفوضى».

لكن بالنسبة إلى المعارضين، فإن مقتل 57 متظاهرا وجرح المئات بالإضافة إلى عمليات التوقيف، دليل على أن هذا النص يعزز القمع في بلد لم يعرف، منذ استقلاله قبل 65 عاما، إلا بضع سنوات خارج الحكم العسكري.

في الخارج، كانت ردود الفعل متواضعة اذ هدد الغرب بوقف الدعم عن اي حكومة لا يكون فيها مدنيون، واكتفت الولايات المتحدة بدعوة «القادة السودانيين إلى تنحية خلافاتهم جانبا من أجل ضمان استمرار السلطة المدنية»، فيما قالت بريطانيا إنها «حزينة جدا» لرحيل حمدوك، وقال مبعوث الأمم المتحدة فولكر بيرثيس إنه «يأسف» لرحليه لكنه «يحترم» قراره.

ويحذر جون برندرغاست من مركز «ذي سنتري» للبحوث من أنه «كلما انتظر الأميركيون والأوروبيون لإعلان عقوبات على أفعال الجنرالات، ازدادت قدرة هؤلاء على تعزيز سلطتهم الاقتصادية والسياسية على حساب السودانيين».