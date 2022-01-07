غالبا ما تخضع الأخبار الكاذبة المتداولة عبر الشبكات الاجتماعية إلى التدقيق والتكذيب، خلافا للمقالات الساخرة التي تفلت من هذا المصير وتنجح في إثارة الجدل وتحقيق إيرادات للجهات المسؤولة عن نشرها.

القبض على بيل غيتس بتهمة الاتجار بالأطفال وشنقه في غوانتانامو، أو إعدام توم هانكس على يد الجيش الأميركي، أو إنزال البابا فرنسيس حرمانا كنسيا على الكاثوليك الذين لم يتلقوا اللقاح المضاد لـ «كوفيد-19».. هذه المقالات ـ الكاذبة بالكامل ـ نشرت كلها على مواقع تعرف نفسها على أنها ساخرة.

لكن المشكلة تكمن في أن الكثير من مستخدمي الإنترنت يتشاركون هذه المقالات الساخرة التي تغزو الشبكات الاجتماعية.

وتقول كلير واردل، وهي المؤسسة المشاركة ومديرة منظمة First Draft التي تكافح المعلومات المضللة، إن المواقع «الساخرة» أو «الفكاهية» قد تستخدم عمدا علامات التحذير الخاصة بمثل هذه المحتويات للهروب من مراقبة المنصات.

وتوضح لوكالة «فرانس برس»: «نرى أشخاصا خبثاء أو متخصصين في نشر المعلومات المضللة يصفون محتواهم بأنه ساخر مع علمهم بأنه سيتم نشره من دون هذا التصنيف»، وتضيف أن هذا الأسلوب أصبح «استراتيجية لكسب المال أو بث التفرقة».

وتواجه المنصات أيضا معضلة، إذ ينظر إلى السخرية أو الرسوم الكاريكاتورية في الولايات المتحدة وأماكن أخرى على أنها جزء مهم من الخطاب السياسي وهي محمية ضمنيا بموجب الدستور أو قوانين الصحافة.

ومن شأن منحها هذا التصنيف على أي موقع، أن يعفيها من التعرض لخوارزميات فيسبوك التي من شأنها جعل المعلومات التي يتم التلاعب بها أقل ظهورا، وفي بعض الحالات، إفلاتها من المدققين.

فكاهة أم سياسة؟

خلال الحملة الرئاسية الأميركية لعام 2020، وجد موقع التحقق «بوليتيفاكت» التابع لمعهد بوينتر أكثر من 100 موقع إلكتروني ينشر معلومات ساخرة، من دون تحذير صريح.

وبحسب «بوليتيفاكت»، هذا الأسلوب «شائع لدى ناشري المعلومات الكاذبة لكسب المال عبر الإنترنت» بفضل الإعلانات الناتجة عن نشرها على نطاق واسع.

وقد نشرت القصص الساخرة عن بيل غيتس وتوم هانكس عبر موقع Real Raw News الذي يفيد بأن مقالاته لها طابع «إعلامي وتعليمي وترفيهي» و«تنطوي على روح الدعابة والمحاكاة الساخرة والهجاء».

يدعي مقال آخر تم تداوله على نطاق واسع أن جثة والت ديزني الذي توفي عام 1966، تم تجميدها وسيذاب عنها الجليد قريبا.. فيما في الواقع تم حرق جثة مؤسس إمبراطورية ديزني منذ زمن بعيد.

ونشر المقال عبر موقع «ديلي نيوز ريبورتد» الذي يحمل شعار «ليست جريدة يومية حقا، وليست إخبارية حقا»، معرفا عن نفسه بأنه «جريدة فكاهية مزيفة وموقع ساخر».

وتقول كيلي غاريت، التي تدرس الإعلام في جامعة ولاية أوهايو، إن العدد الهائل من المقالات ذات المحتوى الفاقع والمكتوبة كلها بيد «مشرفين» على المواقع، يجب أن تدفع المستخدمين بصورة تلقائية إلى التدقيق بصحتها، غير أن بعض القراء يجدون صعوبة في فصل الحقيقة عن الخيال.

وتضيف «إذا كنت لا تعرف الموضوع، فإنك تقرأ عنوانا يشبه الكثير من العناوين الأخرى»، «وما كان يمكن أن يبدو مجنونا قبل عشر سنوات أصبح أكثر مصداقية».

وفي عام 2017، في خضم الانتخابات الرئاسية في فرنسا، أثارت مقابلة مزيفة مع الفائز المستقبلي إيمانويل ماكرون نشرت قبل عام على موقع Le Gorafi الساخر جدلا كبيرا.

ونقل الموقع الساخر عن وزير الاقتصاد «الشاب والوسيم» حينها «عندما أصافح شخصا فقيرا، أشعر بالقذارة طوال اليوم». ولم يمنع الطابع المفبرك بالكامل لهذه التصريحات مستخدمين غاضبين من نشر هذه المقابلة المزعومة عبر صفحاتهم.

التباس

وإضافة إلى Le Gorafi الفرنسي، يعتبر The Onion في الولايات المتحدة وThe Beaverton في كندا من أشهر المواقع الساخرة المتخصصة في نشر مثل هذه الأخبار المفبركة.

لكن بعض المواقع الأخرى تثير غموضا أكبر، مثل Babylon Bee ذي المنحى المحافظ أكثر والذي نشر المقال بشأن البابا فرنسيس، وكذلك مقالا آخر يؤكد أن زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي قرر إلقاء السلاح بعدما اقتنع بدعوة أطلقتها المغنية كاتي بيري من أجل الحب بين جميع شعوب العالم.

وفقا لدراسة أجريت عام 2019 في ولاية أوهايو، أقر 28% من الجمهوريين و14% من الديموقراطيين بأنهم يصدقون الأخبار الكاذبة التي ينشرها Babylon Bee. حتى أن الرئيس السابق دونالد ترامب أعاد تغريد رابط لإحدى هذه المقالات عام 2020.

قلة من الناس يصدقون الأخبار الساخرة المنشورة عبر The Onion، لكن الديموقراطيين أكثر ميلا لأخذها على محمل الجد.

وتقول كيلي غاريت التي أشرفت على الدراسة إن التحقق من مواقع المحاكاة الساخرة قد يكون أقل فعالية في الحد من انتشار المعلومات المضللة.

وتوضح «إذا ما قلتم إن (هذه الأخبار) خضعت لعملية تحقق، فهناك بعد سياسي»، أما «إذا قلت إنها مزيفة، فهذا أكثر إقناعا».