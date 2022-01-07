تقدم النائب يوسف الغريب عن تقدمه باقتراح برغبة لإنشاء شركة مساهمة كويتية تعنى بتسويق المحاصيل الزراعية المحلية.



ونص الاقتراح على ما يلي:



يواجه المزارع الكويتي مشاكل عدة تؤدي إلى هضم حقوقهم عند بيع منتجاتهم بأسعار رخيصة ويتم شراؤها من التجار وبيعها بأضعاف مضاعفة على المستهلك، كما أن المزارعين يعملون على توفير الأمن الغذائي الوفير والذي يغطي الحاجة ويزيد، إلا أنهم لا يلاقون الدعم في المقابل من الجهات المختصة، ونطالب بالاهتمام بتسويق المنتج الوطني والدعم الزراعي، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:



إنشاء شركة مساهمة كويتية تعنى بتسويق المحاصيل الزراعية المحلية.