وجه النائب مهلهل المضف سؤالا إلى وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.رنا الفارس جاء كالتالي:



اعتمدت الأمم المتحدة عام 1994 عشرة مبادئ تتعلق بالإحصاءات وأطلقت عليها اسم «المبادئ الأساسية العشرة للإحصاءات الرسمية» وإذا كان الحاصل أن هناك جهات شاب عمليات إحصائها وفرزها للأرقام والبيانات تضليل لهذه المعلومات والتي ستؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على الحالة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ على ضوء وتيرة الظرف الصحي العالمي الأخير والمتمثل في ڤيروس كورونا، هل تجري الإدارة المركزية للإحصاء إحصاء للمعلومات في العمليات التالية:



أ ـ عدد الذين تلقوا اللقاحات.



ب ـ عدد المصابين بالڤيروس.



ت ـ حالات الوفاة.



ث ـ حالة الفرق الطبية.



ج ـ التقارير الطبية بشكل عام.



2 ـ هل تطلب الإدارة تلك الأرقام من الجهات المعنية مثلا وزارة الصحة أو اللجنة العليا المختصة بالحالة الصحية أم أنها هي من تعد تلك البيانات؟ إذا كانت الإدارة هي من تعدها، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية عن جميع التقارير النهائية والأخيرة الصادرة منها وإذا كانت تطلب من الجهات إعدادها، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية عن الكتب والمراسلات المتعلقة بهذا الشأن.