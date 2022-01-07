كشف الفنان الأردني إياد نصار عن رفضه فكرة منع «الراب» باعتباره من الفنون الجديدة، قائلا: «الراب وراه فكرة، وهو تيار جديد، وبيقدم فكرة مختلفة تماما، وأنا سمعت ويجز ومروان بابلو لأن أولادي بيسمعوهم، أنا ضد فكرة الإلغاء أو المنع، وهما موجودين جدا، والفن تحول إلى صناعة».



وأشار نصار، خلال استضافته في برنامج «حديث القاهرة» المذاع على قناة «القاهرة والناس»، إلى أنه يميل إلى سماع الفنان محمد حماقي، كما أنه يحب عمرو دياب، قائلا: «بحب أسمع حماقي بشكل كبير، ومشروعه الفني يعجبني، أما عمرو دياب فهو في حتة تانية خالص، والناس بتقبله بكل أشكاله».



وأكد أنه كان يتمنى منذ اللحظة الأولى لوصوله إلى مصر أن يكون ممثلا مصريا وليس ممثلا عربيا يتحدث باللهجة المصرية، لافتا إلى أنه درس الفن التشكيلي في بلاده، ولكن اختار مجال الفن، ولم تكن بداياته سهلة لأنه لم يكن معروفا في الوسط الفني.



وأضاف أن التمثيل مهنة صعبة ومن الممكن أن يقضي الفنان حياته كلها دون أن يفعل شيئا، موضحا أن الممثل المثقف يشكل عبئا كبيرا، متابعا: «عشت إحباطات في بعض الوقت خلال المشوار الفني، ولكن من أول ما جيت مصر عمري ما حسيت بالغربة، وفي احتضان حقيقي من الزملاء والناس»، معبرا عن استيائه من حالة التباهي بالجهل والتفاهة التي توجد عند البعض والاستعراض بها وسط الناس وكأنها السلعة الأهم.