أعلن الفنان عمرو دياب عن إحيائه حفلا غنائيا في دبي 15 الجاري، وأعلنت الشركة المنظمة للحفل عن وضعها شروطا صارمة للحضور، وأبرزها إجراء تحليل PCR الخاص بكورونا قبل الحفل بـ 24 ساعة، مع الحرص على ارتداء الكمامة طوال الحفل.



وكان عمرو قد أحيا حفل رأس السنة في «موسم الرياض»، وشهد الحفل حضورا جماهيريا كثيفا، وتفاعل الجمهور معه على مدار ساعتين قدم خلالهما باقة من أجمل أغانيه، وعقب الحفل، وضع دياب بصمته على جدار المشاهير في بوليفارد الرياض، وهو تقليد جديد حرصت عليه هيئة الترفيه السعودية.



ومن ناحية أخرى، تصدرت أغنية «خلي الحجر ينطق» لعمرو دياب قوائم الأعلى استماعا على تطبيق «أنغامي» في دول الخليج العربي، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى.