عواصم - وكالات: أكد رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف إعادة النظام الدستوري «إلى حد كبير» في هذا البلد بعد أيام من اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن في ظاهرة غير مسبوقة اندلعت جراء زيادة أسعار الغاز امتدت الى جميع أنحاء البلاد بعد ان بدأت في الماتي العاصمة الاقتصادية للبلاد.

وقال الرئيس توكاييف في بيان إن «النظام الدستوري أعيد إلى حد كبير في كافة المناطق»، مؤكدا أن عمليات إعادة النظام ستستمر «حتى القضاء على المقاتلين بشكل كامل».



وأضاف أن «الهيئات المحلية تسيطر على الوضع لكن الإرهابيين مازالوا يستخدمون أسلحة ويلحقون أضرارا بممتلكات المواطنين».



لكن توكاييف رفض بدوره أي إمكانية للتفاوض مع المحتجين ووعد «بالقضاء» على «المجرمين المسلحين».



وقال ان تصفيتهم «ستتم قريبا»، مشيرا إلى أن ألماتي تعرضت لهجوم من قبل «عشرين ألف مجرم» لديهم خطة واضحة ويتمتعون بمستوى عال من الاستعداد القتالي».



في الوقت نفسه، أعلن الرئيس الكازاخي أنه سمح للشرطة بإطلاق النار «دون إنذار مسبق» لوضع حد لأعمال الشغب الفوضوية التي تهز البلاد.



وقال توكاييف في خطاب متلفز «أعطيت الأمر بإطلاق النار للقتل من دون إنذار مسبق».



وأضاف أن «الإرهابيين يواصلون تدمير الممتلكات واستخدام أسلحة ضد المواطنين».



من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية الكازاخستانية مقتل 26 «مجرما مسلحا» وإصابة 18 آخرين بجروح.



وقالت في بيان إن جميع مناطق كازاخستان «تم تحريرها ووضعها تحت حماية معززة» مع إقامة سبعين نقطة تفتيش في أنحاء البلاد.



وأضافت في البيان أنه في ألماتي التي شهدت أعنف أعمال الشغب «تؤمن قوات حفظ النظام والقوات المسلحة والرديفة لها، النظام العام وحماية البنى التحتية الاستراتيجية وتنظيف الشوارع».



وأدت أعمال الشغب التي تخللها تبادل إطلاق نار بأسلحة نارية، إلى سقوط عشرات القتلى وأكثر من ألف جريح بحسب السلطات.



وأفادت الشرطة بسقوط 18 قتيلا و748 جريحا في صفوفها.



واعتقل أكثر من ثلاثة آلاف شخص في جميع أنحاء البلاد، حسب أحدث الأرقام التي بثها التلفزيون.



وتواصلت أعمال العنف ليلة امس وسمع وبحسب وكالة فرانس برس سمع عدد كبير من الطلقات في وسط مدينة ألماتي التي بدت آثار إطلاق النار على واجهات مبان اسودت بألسنة اللهب وهياكل آليات متفحمة وأغلفة رصاص على الأرض.



ونقلت وكالة الأنباء ريا نوفوستي عن النائب الأول لرئيس الإدارة الرئاسية دورين أباييف قوله: في البداية كان كل شيء سلميا.



لكن لاحقا، غرق المتظاهرون السلميون في دعوات إلى العنف من قبل المحرضين.



وأضاف أن الحشد «كان يقوده قطاع طرق وإرهابيون مسلحون»، موضحا أن «قطاع الطرق» قاموا بعمليات نهب بينما تولى الآخرون «تنفيذ هجمات أهدافها محددة» للحصول على أسلحة نارية.



وبمعزل عن ارتفاع الأسعار، صب المتظاهرون غضبهم خصوصا على الرئيس المستبد السابق نور سلطان نزارباييف (81 عاما) الذي حكم البلاد من 1989 إلى 2019 ومازال يتمتع بنفوذ كبير. وهو يعتبر راعي الرئيس الحالي.



في الوقت ذاته، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات حفظ السلام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، جنبا إلى جنب مع القوات الأمنية الكازاخية، تمكنت من السيطرة على مطار «ألماتي» في كازاخستان.



وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، في بيان اليوم: «لقد تم وضع مطار ألماتي بالتعاون مع القوات الأمنية الكازاخية تحت السيطرة الكاملة».



وأضاف: «ان قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، تقف جنبا إلى جنب مع ضباط إنفاذ القانون الكازاخية، ويحافظون على ضمان سير الأمن والقانون في كازاخستان»، مشيرا إلى أن القنصلية العامة الروسية في ألماتي وغيرها من المنشآت تحت الحماية حاليا.



وتابع البيان: «ان مجموعة من القوات الجوية الروسية تضم أكثر من 70 طائرة تعمل على مدار الساعة بوحدات الجسر الجوي للوحدة الروسية التابعة لقوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في كازاخستان»، مشيرا لى أن طيران القوات الفضائية الروسية يشارك في نقل الوحدات العسكرية لبيلاروسيا وطاجيكستان وقيرغيزستان وأرمينيا إلى كازاخستان.