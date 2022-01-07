قال الخبير الفلكي عادل المرزوق إن هناك مرتفعا جويا عاليا يتمركز في وسط شبه الجزيرة العربية تكون قوته نحو 1022 مليبار ويؤدي إلى ارتفاع قليل في درجات الحرارة ابتداء من مساء يوم غد السبت 8 يناير، والتي من المتوقع أن تكون بين 19 و21 درجة مئوية خلال فترة النهار وتنخفض في فترة الليل وتكون بين 9 و11 درجة مئوية، مع استمرار هبوب الرياح الشرقية والجنوبية الشرقية (كوس إلى كوس مطلعي) تكون خفيفة السرعة بين 7 إلى 15كم/ س ومع استمرار هبوب رياح الكوس هذه فإنه تنعدم خلال هذه الفترة فرصة سقوط الأمطار في الأسبوع المقبل، ويستمر عدم سقوط الأمطار تقريبا حتى مساء الجمعة الموافق 14 يناير، حيث تتزايد فيها الغيوم بسبب استمرار هبوب رياح الكوس التي من المحتمل أن تعطي فرصة ضئيلة لسقوط أمطار رعدية خفيفة ومتفرقة يوم السبت 15 يناير، والله تعالى أعلم.