عواصم - وكالات: قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان اليوم إنه حدث تقدم في المحادثات النووية الإيرانية في ڤيينا، لكن الوقت ينفد.



وقال لو دريان لتلفزيون (بي.إف.إم) وإذاعة (آر.إم.سي) «ما زلت مقتنعا بأنه يمكننا التوصل إلى اتفاق. لكن الوقت ينفد. تم إحراز قليل من التقدم في الأيام الماضية».



وأضاف «كنا نسير في اتجاه إيجابي في الأيام القليلة الماضية لكن الوقت عامل جوهري لأننا إذا لم نتوصل لاتفاق بسرعة فلن يكون هناك شيء نتفاوض عليه».



في السياق نفسه، أكد المندوب الروسي لدى المنظمات الدولية ميخائيل أوليانوف أن تقدما قد تحقق في المفاوضات، دون أن يذكر تفاصيل.



جاء ذلك عقب لقاءات عقدها أوليانوف مع رؤساء وفود الدول الغربية في ڤيينا.



وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان اكد امس ان الجولة الثامنة من مفاوضات ڤيينا وضعت التفاوض في المسار الصحيح، مؤكدا أولوية رفع العقوبات كافة عن طهران في إطار أي اتفاق.



وأضاف الوزير الإيراني، في مقابلة خاصة مع «الجزيرة»، أنه من الممكن الوصول إلى اتفاق جيد إذا ما امتلكت الأطراف الغربية النية والإرادة لذلك، مشيرا إلى أن رفع العقوبات يعني رفع جميع أشكالها التي نص عليها الاتفاق النووي، وتقديم ضمانات بعدم فرض أي عقوبات جديدة بعد رفعها.



وتحدث عبداللهيان عن تبادل غير رسمي للرسائل بين بلاده والمسؤولين الأميركيين في ڤيينا بهدف تسهيل التفاوض، قائلا إنه يسمع كلاما جيدا من الوفد الأميركي لكن المهم هو رؤية أفعال عملية وجادة، وفق تعبيره.