واصلت العملات الرقمية موجة الخسائر التي بدأتها منذ شهر ديسمبر من العام الماضي، لترتفع خسائر السوق إلى أكثر من 271 مليار دولار بأول أسبوع من العام الجديد.

تأتي هذه الخسائر بعدما أظهر محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي ميله نحو سياسة أكثر تشددا وتوقعات برفع أسعار الفائدة على نحو أقرب، مما حد من إقبال المستثمرين على الأصول التي تنطوي على مخاطر أكبر.

وهوت العملات المشفرة بشكل كبير مع ارتفاع تكلفة الاقتراض، واتجاه البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة. وكانت عملة "بيتكوين" قد سجلت ذروة قياسية عند مستوى 69 ألف دولار خلال تداولات نوفمبر الماضي.

على صعيد التداولات وخلال تداولات أول أسبوع من العام 2022، تراجع رأس المال السوقي للعملات الرقمية المشفرة بنسبة 12% لتخسر نحو 271.8 مليار دولار من قيمتها بعدما هوت من مستوى 2236.6 دولار في تعاملات بداية العام إلى مستوى 1964.8 مليار دولار في تعاملات اليوم.

بالنسبة لـ"بيتكوين"، فقد شهدت تراجعاً بنسبة 10.3% فاقدة نحو 4753 دولار بعدما نزل سعرها من 46147 دولار في بداية تعاملات الأسبوع الماضي إلى نحو 41394 دولار في تعاملات اليوم. ونزلت قيمتها السوقية المجمعة بنسبة 10% مسجلة خسائر بقيمة 87.5 مليار دولار بعدما انخفضت قيمتها السوقية المجمعة من مستوى 874.4 مليار دولار إلى نحو 786.9 مليار دولار في تعاملات اليوم.

وسجلت عملة "إيثريوم" خسائر خلال تداولات الأسبوع الأخير بنسبة 15.2% خاسرة نحو 567 دولار بعدما انخفض سعرها من مستوى 3730 دولار إلى نحو 3163 دولار. كما تراجعت قيمتها السوقية المجمعة بنسبة 14.7% خاسرة نحو 65.2 مليار دولار بعدما انخفضت قيمتها السوقية من مستوى 444.3 مليار دولار إلى نحو 379.1 مليار دولار.

وفيما استقرت عملة "تيزر" التي حلت بالمركز الثالث بين أكبر العملات من حيث القيمة السوقية، عند مستوى 1 دولار. فقد سجلت قيمتها السوقية الإجمالية نحو 78.43 مليار دولار.

وتكبدت عملة "بينانس كوين"، وهي رابع أكبر عملة رقمية من حيث القيمة السوقية خسائر خلال تداولات الأسبوع الأخير بنسبة 14.7% مقابل خسائر بلغت نسبتها 6.4% خلال الساعات الماضية ليجري تداولها اليوم عند مستوى 440.25 دولار. كما تراجعت قيمتها السوقية الإجمالية إلى مستوى 73.86 مليار دولار.

أما عملة "تيزر" التي حلت بالمركز الخامس بين أكبر العملات من حيث القيمة السوقية، فقد استقرت عند مستوى 1 دولار. فقد سجلت قيمتها السوقية الإجمالية نحو 43.208 مليار دولار.