دعا مسؤول صيني كبير، إلى مزيد من التخفيضات الضريبية، حيث يكافح ثاني أكبر اقتصاد في العالم من تداعيات تفشي المتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون" والذي دفع إلى نهج صارم لعدم التسامح مطلقا لاحتواء الفيروس وأزمة عقارية متفاقمة.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، عن رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ قوله لمسؤولي الشؤون المالية والضرائب، إن "اقتصاد بلادنا يواجه ضغوطا هبوطية جديدة.. من الضروري زيادة خفض الضرائب والرسوم الإدارية لضمان بداية اقتصادية مستقرة في الربع الأول واستقرار الاقتصاد الكلي".

تصريحات "لي" هي الأحدث التي تشير إلى أن بكين تعيد النظر في نهجها في السياسة في مواجهة الصداع الاقتصادي المتزايد. وخلال اجتماع مهم الشهر الماضي، وضع الرئيس الصيني شي جين بينغ وكبار القادة الآخرين "الاستقرار" كأولوية قصوى لعام 2022. وكان هذا محورًا كبيرًا مقارنة بالعام السابق، عندما ساد منطق "كبح التوسع غير المنضبط لرأس المال".

ونظرًا لأن الاقتصاد الصيني يواجه احتمالية حدوث تباطؤ هذا العام، فقد تبحث الحكومة عن طرق لتحفيز الإنفاق والحفاظ على قطاع الخدمات. في خطابه، شدد "لي"، على الحاجة إلى تمديد التخفيضات الضريبية للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر والشركات الفردية، وهي سياسة انتهت في الأصل في نهاية عام 2021.

وأضاف أن قطاع الخدمات بحاجة أيضا إلى إجراءات تخفيف ضريبية محددة. وتضررت الصناعة بشدة من الوباء حيث يقضي الناس وقتًا أطول في منازلهم ويقلصون أموالهم من تناول الطعام بالخارج والسفر والأنشطة الترفيهية الأخرى.

وأظهرت البيانات الأخيرة أن النشاط في قطاع الخدمات الصيني ارتفع في ديسمبر عن الشهر السابق. لكن عدم اليقين المرتبط بالوباء يلقي بثقله على ثقة الأعمال، مع انخفاض المعنويات إلى أدنى مستوى لها في 15 شهرًا.

في مذكرة بحثية حديثة، قال المحللون في مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس"، إن "تعافي الإنفاق الاستهلاكي تراجع في مواجهة تفشي فيروس كوفيد المتكرر في أواخر عام 2021 والذي أدى إلى قيود محلية وشعور أوسع بالحذر بين الأسر". وتوقعوا أن "يستمر هذا النمط في عام 2022، لا سيما إذا تم تداول المزيد من المتغيرات القابلة للانتقال".

وقال "لي"، إن "الحكومة يجب أن تشد حزامها لمساعدة الشركات"، مشددا على أهمية "الاستقرار الشامل" لقطاع الشركات. ويكافح الاقتصاد الصيني تحت وطأة تفشي متحورات فيروس كورونا والمشاكل العقارية والعاصفة التنظيمية التي ضربت القطاع الخاص بشدة.

ومؤخراً، فرضت السلطات إغلاقًا شديدًا على مدينة شيان، وهي مركز صناعي رئيسي في الشمال الغربي، بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا. وبينما تروج الحكومة الآن لخفض الحالات هناك، أثرت القيود الصارمة على الصناعة، حيث حذر اثنان من أكبر صانعي الرقائق في العالم من عقبات تشغيلية، مما أثار مخاوف بشأن نقص رقائق الذاكرة وتوقف إنتاج السيارات.

في غضون ذلك، أدت اللوائح الخاصة بشركات العقارات التي بدأت في عام 2020 إلى تفاقم الألم الذي يشعر به كبار المطورين الذين كانوا بالفعل يتحملون الكثير من الديون. والعقارات التي تمثل ما يقرب من ثلث الناتج المحلي الإجمالي للصين، هي الآن في حالة ركود عميق، مع وجود لاعبين كبار على وشك الانهيار.

وأدت الحملة التنظيمية التي دامت عامًا كاملًا على التكنولوجيا والتعليم والترفيه - والتي قضت على أكثر من تريليون دولار من قيمة الشركات الصينية في الأسواق العالمية - إلى عمليات تسريح ضخمة للعمال بين العديد من الشركات، مما ضغط على قطاع العمل حتى وهو يحاول التعافي من الوباء.

كل ذلك، إلى جانب تهديد متغير فيروس كورونا أوميكرون الذي تجاوز معظم أنحاء العالم، يدفع الحكومة الصينية إلى التفكير في أفضل السبل لدعم اقتصادها في عام 2022.

وقد خفض البنك الدولي مؤخرًا توقعاته لعام 2022 لنمو الصين من 5.4% إلى 5.1%، وهو ما يمثل ثاني أبطأ وتيرة للنمو للصين منذ عام 1990 - عندما زاد اقتصاد البلاد بنسبة 3.9% بعد العقوبات الدولية عام 1989. ونما الاقتصاد الصيني بنسبة 2.2% في عام 2020.