أظهرت بيانات شركة "بيكر هيوز" أن عدد منصات التنقيب عن النفط والغاز حول العالم -باستثناء أمريكا وكندا- ارتفع بمقدار 17 منصة إلى 834 منصة على أساس شهري خلال ديسمبر 2021.

كما كشف تقرير شركة الخدمات النفطية عن ارتفاع عدد منصات التنقيب في الشرق الأوسط بمقدار 6 منصات إلى 282 منصة خلال ديسمبر على أساس شهري، ومقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فزاد العدد بمقدار 40 منصة.

كما ارتفع عدد المنصات على مستوى العالم أجمع بمقدار 19 منصة إلى 1563 منصة في ديسمبر، من 1544 منصة خلال نوفمبر.

وخلال عام 2021 بأكمله، ارتفع متوسط عدد المنصات على مستوى العالم أجمع بمقدار 9 منصات إلى 1361 منصة، مقارنة مع 1352 في عام 2020.