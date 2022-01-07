أصبحت الشركة السويسرية – الإيطالية "ميديتريان شينبيج كو" التي تعرف اختصارًا بـ "إم إس سي" MSC صاحبة أكبر خطوط شحن عالمية من حيث سعة سفن الحاويات التي تديرها.

وذلك بعدما ظلت الدنماركية "إيه.بي. موللر -ميرسك" – التي بدأت تجارة الحاويات أول مرة عام 1975 - في صدارة شركات الشحن على مدار عقود زمنية.

وحسب بيانات جمعتها شركة الاستشارات البحرية "ألفالينر" Alphaliner ونشرت هذا الأسبوع، فإن أسطول "إم إس سي" يمكنه حمل 4,284,728 حاوية سعة 20 قدمًا، بزيادة 1888 حاوية عن "ميرسك"، مما يمنح كل من الشركتين حصة سوقية 17%.

ولكن لا تزال "ميرسك" صاحبة أكبر سعة من حيث عدد السفن المملوكة لها، إذ تستأجر "إم إس سي" 65% من أسطولها من السفن، بينما تستأجر "ميرسك" 42% فقط من أسطولها.

هذا وذكر "سورين سكو" المدير التنفيذي لـ "ميرسك" عبر البريد الإلكتروني لوكالة "بلومبرج" الشهر الماضي أن صدارة الترتيب ليس أمرًا مهمًا، لأن الشركة تركز استثماراتها على توسيع الخدمات اللوجستية البرية التي تولد هوامش ربح أعلى، مضيفًا: الأمر لا يعني شيئًا، والأهم بالنسبة لنا هو النمو مع عملائنا.