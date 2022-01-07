يتجه المزيد من الأشخاص الآن نحو المشروعات الخاصة، وفي حين ينجح البعض في تأسيس شركات مربحة، تفشل العديد من المشروعات التجارية الأخرى خلال فترة قصيرة من إطلاقها، مما يسبب خسارة كبيرة لأصحابها.

ويرجع فشل المشروعات الخاصة إلى عدة أسباب، من بينها عدم وجود رأس مال كافِ، وظهور نفقات غير متوقعة.

1- عدم وجود رأس مال كافِ عند إطلاق المشروع

- يحتاج أي شخص قبل أن يبدأ مشروعه الخاص إلى تأمين رأس مال كافِ، للتغلب على أي عقبات غير متوقعة تظهر فجأة، فمن المهم امتلاك مبلغ يكفي للوفاء بالالتزامات المالية في حالة لم تسر الأمور بشكل جيد خلال الأشهر الأولى من إطلاق المشروع.

- من السييء أن يطلب رائد الأعمال من البنك تمويلاً إضافيًا بعد ثلاثة أشهر فقط من تأسيس المشروع، ومن الأفضل بدلاً من ذلك الحصول على تمويل كافِ من البداية.

- إذا حاول رائد الأعمال أن يطلب تمويلاً إضافيًا من المقرض، سيتساءل الأخير عما إذا كان قد تم التخطيط للمشروع بشكل سييء، أو أن المشروع غير ناجح.



2- إدارة التكاليف

- يستهدف الأشخاص من وراء المشروعات الخاصة توليد الأرباح، وفي سبيل تحقيق ذلك ينبغي أن تكون الإيرادات أكثر من النفقات، إلا أن تحقيق ذلك ليس بالأمر السهل.

- قد يقوم صاحب مطعم على سبيل المثال بتوظيف عدد كبير من العمال من أجل تقديم الطعام الجيد والخدمة السريعة، لكن ذلك يعني دفع رواتب كثيرة قد تؤثر على الميزانية، لذلك من المهم معرفة عدد الموظفين المناسب لتأسيس مشروع مربح.

- من المهم أيضًا إيجاد طرق لادخار الأموال، بما في ذلك تأجير أماكن منخفضة التكلفة، أوالبحث عن أماكن تبيع مواد خام رخيصة، فذلك سيقلل من تكلفة السلع المباعة.

3- مراجعة عرض القيمة

- إذا فتح رائد الأعمال مشروع مطعم على سبيل المثال، لكنه فوجىء بقلة أعداد الزبائن، فعليه أن يستكشف سبب ذلك، والذي قد يرجع إلى عدة أسباب بما في ذلك ارتفاع أسعار الوجبات، أو لوجود منافسة شديدة من مطاعم أخرى تقدم وجبات بأسعار مماثلة، وربما يكون الطعام نفسه المقدم في المطعم غريبًا بالنسبة لسكان المنطقة.

- عندما يحدد رائد الأعمال أسباب قلة عدد العملاء، سيتمكن من علاج المشكلة بشكل أسرع.