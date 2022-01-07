بلغ حجم الناتج الاقتصادي العالمي 94 تريليون دولار في 2021، وشكلت أربع دول فقط، وهي الولايات المتحدة الأمريكية، والصين، واليابان، وألمانيا، أكثر من نصف اقصاد العالم، وكان الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للولايات المتحدة الأمريكية وحدها أكبر من الناتج المحلي الإجمالي المشترك لـ 170 دولة.

وتتم مقارنة الاقتصادات المختلفة في العالم، من خلال حساب الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لكل دولة، وذلك اعتماداً على بيانات صندوق النقد الدولي.

والناتج المحلي الإجمالي يقيس إجمالي القيمة السوقية للخدمات والسلع النهائية المنتجة في دولة ما خلال إطار زمني محدد، وبشكل عام عندما يزيد الناتج المحلي الإجمالي فهذا مؤشر على نشاط اقتصادي أكبر في هذه الدولة، وهو أمر مفيد للعمال والشركات.

- شكل الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة الأمريكية (22.9 تريليون دولار) نحو 25% من الناتج الاقتصادي العالمي في 2021، وهي الحصة التي تغيرت بشكل كبير على مدار الـ 60 عاماً الماضية.

- تساهم صناعات التمويل والتأمين والعقارات (4.7 تريليون دولار) بنسبة كبيرة في اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية.

- تلي تلك الصناعات، الخدمات المهنية والتجارية (2.7 تريليون دولار)، ثم الخدمات الحكومية (2.6 تريليون دولار).

- جاءت الصين في المركز الثاني من حيث الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، والذي بلغ نحو 17 تريليون دولار في 2021، ولا تزال الصين أكبر دولة مصنعة في العالم.

- تعتبر ألمانيا أكبر اقتصاد في أوروبا، وتصدر الدولة نحو 20% من إجمالي السيارات المصدرة في العالم.

- في عام 2019 بلغ إجمالي حجم التجارة نحو 90% من الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا، ويوضح الجدول التالي أكبر 10 اقتصادات في العالم في 2021، وحجم مساهمة كل دولة في الناتج الاقتصادي العالمي.