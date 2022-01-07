أُطلقَ على شجرة استوائية اكتشفت في غابة إيبو بالكاميرون اسم الممثل ليوناردو دي كابريو الذي كان تعهد العمل على حماية هذه الغابة المطيرة، بحسب ما أعلن علماء من الحديقة النباتية البريطانية في كيو الخميس.



وأعطى باحثو كيو (غرب لندن) وشركاؤهم من كل أنحاء العالم أسماء في العام 2021 لأكثر من 200 نوع من النباتات والفطريات.



وتندرج Uvariopsis dicaprio ضمن هذه الأنواع التي تراوح بين نبات التبغ القاتل إلى زهرة الأوركيد التي تنمو في ظلام دامس. واكتُشفت هذه الشجرة التي يبلغ ارتفاعها أربعة أمتار وجذعها مزين بزهور كبيرة صفراء وخضراء في غابة إيبو الواقعة شمال دوالا (جنوب) عاصمة الكاميرون الاقتصادية.



وأعطيَت Uvariopsis dicaprio اسم الممثل الذي تعهد عام 2020 مع منظمة الحفظ Re: wild العمل على منع إعطاء الموافقة على استغلال أخشاب نحو 68 ألف هكتار من هذه الغابة لأغراض صناعية.



وألغت الحكومة الكاميرونية قرار الموافقة أخيراً في آب/أغسطس 2020 ، مما أرضى المدافعين عن البيئة الذين كانوا نبهوا إلى أن هذه الغابة البكر تضم رئيسيات مهددة بالانقراض.



وقال كبير الباحثين في فريق أفريقيا في كيو الدكتور مارتن تشيك "لقد أبدينا تقديرنا للدعم الذي وفره لنا ليو في حملة حماية إيبو العام الفائت، وارتأينا أن من المناسب أن نكرمه بهذه الطريقة، من خلال اطلاق اسمه على أحد الأنواع الفريدة في هذه الغابة".



وأضاف "لو تم منح امتياز قطع الأشجار ، لكنا على الأرجح فقدنا هذا النوع بسبب استخراج الأخشاب وزراعة القطع والحرق التي عادة ما تأتي بعد امتيازات قطع الأشجار".



لكن Uvariopsis dicaprio عرضة أصلاً لخطر الانقراض إذ أن الغابة التي توجد فيها لا تزال مهددة من خلال قطع الأشجار والتعدين وتحويل الأراضي إلى المزارع.