اكتشف علماء آثار في منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم بشمالي الصين، فرناً للفخار من فترة عصور ما قبل التاريخ، في موقع أطلال يعود تاريخه إلى نحو 4000 عام، وفقًا للسلطات المحلية المعنية.



وقال معهد الآثار الثقافية وعلم الآثار بالمنطقة، إنه تم اكتشاف أكثر من 40 منزلاً، و33 حفرة وحفرة رماد، وستة قبور وفرن واحد للفخار، وذلك أثناء تعاونه مع السلطات الثقافية في محافظة نينغتشنغ لتنفيذ أعمال تنقيب إنقاذي لموقع الأطلال.



وقال ليان جي لين، الباحث من المعهد: "اعتماداً على الطين الصلصال (الغضار) وأدوات صنع الفخار وفرن الفخار، نعتقد أنه كانت توجد عملية كاملة لصنع الفخار في الموقع".



وتم أيضا اكتشاف أكثر من 750 عينة من الفخار والأدوات الحجرية والبرونز وغيرها من اللقى الأثرية، بالإضافة إلى العديد من عظم الحيوانات في الموقع.