استمر تراجع عملة البيتكوين الرقمية، لتصل قيمتها إلى أقل من 42 ألف دولار، وهي أدنى قيمة لها منذ أيلول/سبتمبر الماضي.



وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن أكبر عملة رقمية في العالم تراجعت بنسبة 9ر4 بالمئة إلى 008ر41 ألف دولار، لتواصل الانخفاض بنسبة تصل إلى نحو 40 بالمئة مقارنة بأعلى قيمة لها في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، عندما وصلت إلى 69 ألف دولار.



كما تراجعت الإيثر، وهي ثاني أكبر عملة رقمية في العالم، بنسبة 3ر8 بالمئة إلى أدنى معدلاتها منذ 30 أيلول/سبتمبر الماضي.



وكان سعر البيتكوين زاد بنحو 60 بالمئة خلال العام الماضي لتتفوق على غيرها من الأصول المالية، وسط تقارير بشأن أهميتها في مقاومة التضخم ودورها في تنويع الاستثمارات وتبني مؤسسات مالية لها، ولكنها تعرضت لمشكلات في الأسابيع الأخيرة في ظل اضطراب الاسواق المالية.

