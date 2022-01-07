ذكر تقرير صناعي أن القيمة السوقية لصناعة خدمات تنسيق الزواج على الإنترنت في الصين بلغت 7.2 مليار يوان (حوالي 1.13 مليار دولار أمريكي) في العام الماضي 2021، بزيادة نسبتها 11.6 بالمئة مقارنة بالعام الأسبق 2020.



وبحلول نهاية العام 2021 ، بلغ إجمالي مستخدمي سوق خدمات تنسيق الزواج على الإنترنت في البلاد أكثر من 30 مليون شخص، مدفوعا بعدد متزايد من الأفراد المولودين بعد عام 1985، وفقاً للتقرير الصادر يوم الخميس الماضي عن شركة بيغداتا-ريسيرتش، وهي شركة لتحليل البيانات الصناعية.



وقال التقرير إن من المتوقع أن تسجل هذه السوق الناشئة قيمة إجمالية تزيد عن 8.05 مليار يوان في عام 2022، مضيفاً أن تطور قنوات التواصل الاجتماعي وأنماط الحياة جعلت من الصعب على النموذج التقليدي لخدمات تنسيق الزواج الذي يعتمد على الرسائل القصيرة والصور، أن يُلبي متطلبات العزاب الساعين للزواج وتكوين الأُسر.



ويوضح التقرير أن 56.4 بالمائة من المستخدمين يفضلون استخدام خدمات البث المباشر في تنسيق الزواج، يليهم 43.9 بالمائة ممن يفضلون الرسائل الصوتية مع النصوص، و 39.2 بالمائة يفضلون مشاركة مقاطع الفيديو القصيرة.