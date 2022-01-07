تنطلق بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم فى نسختها الـ 33 بالكاميرون يوم الأحد القادم ، وتستمر منافساتها حتى السادس من فبراير المقبل بمشاركة 24 منتخبا على رأسها المنتخب المصري لكرة القدم.



ويتربع صامويل إيتو ، أسطورة منتخب الكاميرون ورئيس الاتحاد الكاميرونى للعبة، على عرش هدافى البطولة الأعرق فى القارة السمراء برصيد 18 هدفا ، وهو الهداف التاريخي للكاميرون وثالث أكثر لاعب مشاركة، برصيد 56 هدفا في 118 مباراة دولية.



وسجل إيتو خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية نسخة عام 2000 "غانا-نيجيريا" أربعة أهداف ، وهدفا بنسخة 2002 بمالى ، وهدفا بنسخة 2004 بتونس ، و5 أهداف بنسخة 2006 في مصر و5 أهداف بنسخة 2008 بغانا ، وهدفين بنسخة 2010 بأنجولا.



ويأتى فى المركز الثانى بقائمة الهدافين التاريخيين لأمم افريقيا الايفوارى لوران بوكو برصيد 14 هدفا سجلها فى نسختى 1968 بإثيوبيا بمعدل 6 أهداف و1970 بالسودان (8 أهداف).



وظل بوكو متربعا على عرش قائمة الهدافين،رغم اعتزاله حتى جاء الكاميروني إيتو ليحطم هذا الرقم.



وجاء فى المركز الثالث النيجيرى الراحل رشيدى ياكينى، الهداف التاريخى لمنتخب بلاده برصيد 37 هدفا منها 13 هدفا ببطولات أمم افريقيا ، حيث سجل هدفا بنسخة 1988 بالمغرب و3 أهداف بنسخة 1990 بالجزائر و4 أهداف بنسخة 1992 بالسنغال و5 أهداف نسخة 1994 بتونس.



وجاء في المركز الرابع أسطورة المنتخب المصري ونادى الترسانة حسن الشاذلى ، برصيد 12 هدفا، ومازال يحتفظ برقمه القياسى على مستوى تسجيل الأهداف بقميص الفراعنة فى تاريخ منافسات أمم إفريقيا.



ويعد الراحل حسن الشاذلى اللاعب الوحيد الذى سجل هاتريك وسوبر هاتريك فى نسختين مختلفتين بأمم إفريقيا، حيث زار شباك "نسور نيجيريا" برباعية فى نسخة 1963 بغانا التى سجل بها 6 أهداف ، وثلاثية فى مرمى كوت ديفوار نسخة 1970 بالسودان ، وسجل الشاذلى أهدافه فى أمم أفريقيا خلال 3 نسخ، أعوام 1963 و1970 و1974 والأخيرة أقيمت بمصر.



ويأتى فى المرتبة الخامسة والثاني بقائمة هدافى المنتخب الوطنى بنهائيات أمم أفريقيا حسام حسن برصيد 11 هدفًا، منها 7 أهداف فى نسخة 1998 ببوركينا فاسو التى حقق خلالها لقب الهداف مناصفة مع الجنوب إفريقى بيني ماكارثى، فيما سجل ثلاثة أهداف فى نسخة 2000 وهدفًا وحيدًا فى نسخة 2006.



ويتقاسم حسام حسن المركز "الخامس" مع الكاميرونى باتريك مبوما الذى سجل في ثلاث نسخ مختلفة أعوام 2000 " غانا ونيجيريا"،و2002 بمالي ، و2004 بتونس ، والايفوارى ديدييه دروجبا الذى سجل 3 أهداف بنسخة 2006 بمصر و3 أهداف بنسخة 2008 بغانا ، وهدفا واحدا بنسخة 2010 بأنجولا ، و3 أهداف بنسخة 2012 بالجابون وغينيا الاستوائية ، وهدفا واحدا بنسخة 2013 بجنوب افريقيا.



ويتقاسم المركز السادس برصيد 10 أهداف كل من مولامبا نداي "الكونغو الديمقراطية" والتونسى فرانسيلو دو سانتوس والزامبى كالوشا بواليا .



وسجل بواليا خلال مشاركته في خمس نسخ مختلفة أعوام 1992 بالسنغال ، و1994 بتونس، و1996 بجنوب أفريقيا، و1998 ببوركينا فاسو ، و2000 " غانا ونيجيريا" . وتصدر قائمة هدافى البطولة مرة واحدة فى نسخة 1996 بعد أن تمكن من تسجيل 5 أهداف .



ويتقاسم المركز السابع برصيد 9 أهداف كل من الانجولى مانوتشو والايفوارى عبد الله تراوريه والغانى أندريه آيو.



وجاء الصقر المصرى أحمد حسن، ثامنا بقائمة الهدافين بكأس أمم افريقيا وثالثا بقائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب مصر برصيد 8 أهداف، أشهرها هدفه فى جنوب إفريقيا في نهائى نسخة 1998 ببوركينا فاسو، كما سجل 4 أهداف فى نسخة 2006 بمصر، وثلاثية فى نسخة 2010 بأنجولا.



ويتساوى حسن مع كلا من الغينى أسامواه جيان والنيجيرى باسكال فيندونو.



وجاء فى المركز التاسع الثنائى المصرى على أبوجريشة، اسطورة النادي الاسماعيلى، وطاهر أبوزيد، نجم الأهلى، فى عدد الأهداف المسجلة بقميص مصر فى العرس الإفريقى، برصيد 7 أهداف لكل منهما يحتلان بها المرتبة الرابعة بقائمة هدافى منتخب مصر، حيث جاءت أهداف فاكهة الكرة المصرية ونجم الدراويش فى نسختى 1970 بالسودان و1974 بمصر، بينما سجل "ماردونا النيل" أهدافه السبعة خلال مشاركته مع الفراعنة فى نسختى 1984 بكوت ديفوار و1986 بمصر.



ويتقاسم المركز التاسع مع الثنائى المصرى كل من الانجولى فلافيو امادو والكاميرونى روجيه ميلا والغانى أوسي كوفي والمالى فريديريك كانوتيه ومواطنه سيدو كيتا والنيجيرى جي-جي أوكوتشا والجنوب أفريقي بيني ماكارثي والزامبى كريستوفر كاتونغو.

ويبحث الدولى المصري محمد صلاح "نجم المنتخب الوطنى وليفربول " عن دخول السجل الذهبي لهدافي بطولة كأس الأمم الإفريقية عبر التاريخ، لا سيما أنه يعيش قمة توهجه حاليا مع "الريدز" في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويتصدر قائمة هدافيه .



وشارك صلاح في نسختين لأمم أفريقيا ، الأولى عام 2017 بالجابون ، وقاد الفراعنة للمباراة النهائية قبل الخسارة أمام الكاميرون، وسجل وقتها هدفين في مرمى كل من غانا وبوركينا فاسو. كما شارك في نسخة 2019 التي استضافتها مصر ، حيث ودع الفراعنة البطولة من ثمن النهائي على يد جنوب أفريقيا، وسجل صلاح خلالها هدفين في مرمى كل من الكونغو الديمقراطية وأوغندا.



وأمام النجم محمد صلاح فرصة الارتقاء في جدول ترتيب هدافي البطولة القارية، إذا استمر في زيارة شباك المنافسين خلال أمم أفريقيا بالكاميرون ، وفي حال سجل هدفا في هذه النسخة سيعادل أرقام مواطنيه حسني عبد ربه، ومحمد دياب "الديبة"، ومحمد ناجي جدو، وعمرو ذكي وعماد متعب، ولكل منهم 5 أهداف.