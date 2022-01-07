تم وقف رئيس مستشفى صيني عن العمل وفصل رئيس القسم الطبي بالمستشفى بعد رفض تقديم المساعدة الطبية لامرأة حامل على أساس انتهاء صلاحية شهادة فحوص فيروس كورونا الخاصة بها، ما تسبب في تعرضها للإجهاض لاحقا.



وقالت السلطات في مدينة شيان وسط الصين إنها اتخذت إجراءات تأديبية ضد الموظفين البارزين في المستشفى بعد أن "أثارت الواقعة قلقا في المجتمع وأسفرت عن تأثيرات اجتماعية خطيرة".



يشار إلى أن المدينة، التي تبعد نحو ألف كيلومتر جنوب غرب بكين، خضعت للإغلاق خلال الأسبوعين الماضيين، مع إلزام السكان بالبقاء في منازلهم.



وأفادت تقارير إعلامية بأن المرأة اضطرت للانتظار أمام المستشفى لمدة ساعتين، لأن شهادة فحوص فيروس كورونا الخاصة بها كانت منتهية الصلاحية قبل ذلك بفترة قصيرة .



وأظهر مقطع فيديو انتشر على الإنترنت المرأة بينما كانت تجلس على مقعد مع إصابتها بنزيف. وتمت مشاركة الصور ملايين المرات وأثارت غضبا على مواقع التواصل الاجتماعي.



وتبنت السلطات الصينية إجراءات صارمة وفقا لسياسة صفر كورونا، والتي نجحت إلى حد كبير في مكافحة فيروس كورونا خلال العام الماضي. وسجلت الصين 132 حالة إصابة فقط على مستوى البلاد .