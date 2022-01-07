شيدت منطقة التبت ذاتية الحكم بجنوب غربي الصين 120 ألف كيلومتر من الطرق السريعة، وفقا لما جاء من الدورة الخامسة لمجلس نواب الشعب الـ11 لمنطقة التبت.



وكانت وسائل النقل في المنطقة محدودة بسبب الظروف الجغرافية، والتكنولوجيا والأموال، كانت في يوم من الأيام أحد الإختناقات الرئيسية التي تُقيّد التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.



واستثمرت المنطقة بشكل كبير في البنية التحتية خلال السنوات الأخيرة. وفي العام الماضي، استثمرت الحكومة المركزية إجمالي 27.7 مليار يوان (حوالي 4.3 مليار دولار أمريكي) في بناء شبكات النقل في المنطقة، وفقا لما ذكرته مديرية النقل بالتبت.



وتواصل التبت جهودها للمُضي قُدماً في مشاريع الطرق السريعة والسكك الحديدية والنقل الجوي.