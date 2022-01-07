أظهر استطلاع حديث أن عام 2021 لم يكن عاما جيدا بالنسبة لكثير من الأشخاص في ألمانيا.



وجاء في استطلاع معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي الذي تم نشر نتائجه اليوم الخميس أن 48% من الأشخاص في ألمانيا شعروا أن العام الماضي كان عاما سيئا نوعا ما أو سيئا للغاية.



وفي المقابل أعرب 40% ممن شملهم الاستطلاع عن رأي إيجابي في الاثنى عشر شهرا الماضية.



وبغض النظر عن تفشي فيروس كورونا المستجد، كانت كارثة الفيضان التي شهدتها منطقة غرب ألمانيا بمثابة حدث العام بالنسبة 29% ممن شملهم الاستطلاع، وتلتها انتخابات البرلمان الألماني "بوندستاج".



وذكر6% ممن شملهم الاستطلاع في ألمانيا أن استيلاء حركة طالبان على السلطة في أفغانستان كان الحدث الأبرز للعام الماضي.



وأظهر الاستطلاع أيضا أن المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل كانت أكثر الساسة تفضيلا بالنسبة لـ 22% ممن شملهم الاستطلاع خلال عامها الأخير في المنصب بعد توليها إياه لمدة 16 عاما.



وجاء في المرتبة الثانية بين الساسة الأكثر تفضيلا لدى الألمان، وزير الصحة الألماني الجديد كارل لاوترباخ بنسبة 11%، وتلاه المستشار الحالي أولاف شولتس بنسبة 9%، ثم رئيس حكومة ولاية بافاريا ورئيس الحزب المسيحي الاجتماعي الحاكم هناك ماركوس زودر بنسبة 7%.



تجدر الإشارة إلى أنه تم إجراء هذا الاستطلاع في الثالث من كانون الثاني/يناير الجاري وشمل 9966 شخصا.