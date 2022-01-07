شدد الملياردير الياباني الذي زار الفضاء في الآونة الأخيرة يوساكو مايزاوا (46 عاماً) على أن رحلته جعلته يشعر بـ"تقدير أكبر" لكوكب للأرض، وأعلن بعد عودته عن وجهاته المقبلة التي تشمل جولة حول القمر وعملية غوص في خندق ماريانا.



وقضى مايزاوا اثني عشر يوماً في كانون الأول/ديسمبر في محطة الفضاء الدولية مع مساعده، وبعد عودته إلى الأرض روى انطباعاته عن الفضاء في مؤتمر صحافي بطوكيو.



وقال إن العائد من الفضاء يشعر "بتقدير أكبر للأرض والفصول والرياح والروائح والنظرة إلى أشياء عدة".



وأضاف أنّ من بين ما يقدّره العائد أكثر أيضاً "الطعام"، مشيراً إلى أنه استقدم إلى منزله طاهياً متخصّصاً في تحضير السوشي بعد أيام قليلة من وصوله.



ووصف مايزاوا الذي صنع ثروته من قطاع تجارة الملابس عبر الانترنت، مشهد الأرض من محطة الفضاء الدولية، قائلاً "إنه جميل جدّاً في الصورة لكنّه أجمل بمئة مرة إذا رأيناه بأم العين".



وتساءل أمام هذا المشهد "ماذا سيفكّر قادة العالم إذا اجتمعوا في الفضاء وتحدثوا عن مشاكل الأرض؟"، معتبراً أنّ ذلك "يمكن أن يجعل الأرض مكاناً أفضل للعيش".



كذلك، تحدث رجل الأعمال عن خططه الاستكشافية التي تشمل رحلة مرتقبة حول القمر عام 2023 مع ثمانية أشخاص في مركبة فضائية من مجموعة "سبايس اكس"، وعملية غوص في أعمق خندق محيطي على الأرض.



وقال "أودّ الغوص في خندق ماريانا" في المحيط الهادئ، موضحاً أن نوع هذه العملية ومدّتها حُدّدا في الواقع وسيُعلَن عنهما "لاحقاً".



إلى ذلك، تحدّث مايزاوا الذي نشر أثناء إقامته في محطة الفضاء الدولية مقاطع فيديو عن الحياة اليومية في المدار عبر قناته في يوتيوب، عن إحساسه بانعدام الوزن وصعوبة النوم في غياب الجاذبية لأن الموجود في الفضاء "يطفو باستمرار".



وأشار مايزاوا الذي يهوى الفنّ ومن أبرزها الأعمال في مجموعته لوحة للفنان باسكيا بأكثر من 110 مليون دولار اشتراها عام 2017، إلى أنّه أخذ معه إلى الفضاء لوحة لفنان ياباني شاب، ووهبها "بفرح" لركاب محطة الفضاء الدولية.