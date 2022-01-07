رجحت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، خلال مؤتمر صحافي، أن يكون سبب زيادة الهجمات على قوات التحالف الدولي ضد داعش الذي تقوده الولايات المتحدة، في العراق وسورية، مرتبطا بمفاوضات ڤيينا وذكرى مقتل القائد السابق لـ «فليق القدس» في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني.



وقالت المتحدثة: «لا يمكننا القول بالتحديد من شنها أو لماذا تمت، على ما يبدو، ارتفاع هذه الهجمات، لا شك في أن ذلك قد يكون مرتبطا بالمفاوضات في ڤيينا أو الذكرى السنوية للضربة على سليماني».



وأضافت: «لا نزال نعمل الآن على تحديد من يتحمل بالضبط المسؤولية وما هي النوايا ولهذا السبب لا نمتلك أي استنتاجات تحليلية أخرى»، وتتهم الولايات المتحدة الفصائل الموالية لإيران بالوقوف وراء مثل هذه الهجمات.



وتعرضت قاعدة «عين الأسد» في العراق والقاعدة في حقل العمر بسورية وقاعدة التنف لعدة هجمات بطائرات مسيرة وقذائف، وذلك تزامنا مع الذكرى السنوية الثانية لمقتل سليماني بضربة أميركية في مطار بغداد وتعثر المفاوضات حول إحياء الاتفاق النووي مع إيران في ڤيينا، على ما يبدو. وكان جون كيربي المتحدث باسم وزارة الدفاع الپنتاغون، قال إن الوزارة ليس لديها شك في أن الهجوم الأخير ضد قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة في سورية، خططت له ونفذته مجموعات مدعومة من إيران.



وأضاف معلقا على تزايد وتيرة الهجمات في العراق وسورية في الأيام الماضية، قائلا: إن التصعيد قد يكون مرتبطا بذكرى مقتل قاسم سليماني أو بتغيير المهمة في العراق والتي لم ترض بعض الميليشيات. وأوضح أن الولايات المتحدة كانت مستعدة لهذا الاحتمال وتعمل على حماية قواتها، مضيفا أن بلاده أكدت لإيران مدى جديتها في التعامل مع سلامة وأمن قواتها ومهمتها في العراق وسورية.