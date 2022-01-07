باريس - وكالات: أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة أنه «يتحمل بشكل كامل» مسؤولية تصريحاته المثيرة للجدل التي قال فيها الثلاثاء الماضي إنه مصمم على «تنغيص حياة غير المطعمين».



وقال ماكرون في مؤتمر صحافي عقده في قصر الإليزيه مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، «قد يتأثر (البعض) بتعابير تبدو لغة عامية وأتحمل (مسؤوليتها) بشكل كامل».



وأضاف «أنا مستاء من الوضع الذي نحن فيه، الانقسام الحقيقي في البلاد هو هنا، عندما يجعل البعض من حريته، التي تصبح عدم مسؤولية، شعارا».



وتابع «لا يعرضون حياة الآخرين للخطر فحسب، إنما يقيدون حرية الآخرين وهذا الأمر لا يمكن أن أقبل به».



وأكد الرئيس الفرنسي أنه يتحمل أيضا مسؤولية «استراتيجيته البسيطة: التطعيم، التطعيم، التطعيم» موضحا أنها «حركة أوروبية بالكامل تفرض قيودا على الأشخاص غير المطعمين».



وأردف «أقولها بكثير من الإرادة والقوة: علينا أن نفعل ذلك من أجل مجمل مواطنينا الذين يبذلون جهد تلقي التطعيم والذين يصابون بسبب عدم مسؤولية البعض».



وختم بالقول «كان من مسؤوليتي أن أدق ناقوس الخطر قليلا، وهذا ما فعلته، كي تتقدم الأمور بشكل أسرع».



من جهتها، دعمت فون دير لايين موقف ماكرون، فاعتبرت أن «شهادة التطعيم هي أداة لحماية المطعمين»، مشيرة إلى أن «هذا النقاش حول المسؤولية والحرية مهم جدا في مجتمعنا خلال فترة الوباء».



وكان ماكرون قد قال في مقابلة لصحيفة «لو باريزيان»، «أريد حقا أن أنغص على غير المطعمين حياتهم. وبالتالي، سنواصل القيام بذلك حتى النهاية. هذه هي الاستراتيجية».



وأثارت تصريحاته عاصفة سياسية في خضم درس الجمعية الوطنية مشروع قانون يحول التصريح الصحي إلى شهادة تطعيم وقد تم تبنيه بصعوبة الخميس.