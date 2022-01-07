لندن - وكالات: أرسلت المملكة المتحدة 200 من أفراد الجيش إلى مستشفيات لندن لتقديم العون في ظل نقص الأطقم الطبية في خضم زيادة الإصابات بالمتحور أوميكرون.



وقالت وزارة الدفاع البريطانية إنها تدفع بـ 40 طبيبا و160 من أفراد الخدمات العامة لمدة ثلاثة أسابيع لضمان أن تكون مستشفيات خدمة الصحة الوطنية في العاصمة قادرة على مواجهة الزيادة في الإصابات، بحسب ما أوردته وكالة بلومبيرغ للأنباء.



وأضافت الوزارة انه سيتم إرسال 32 فردا عسكريا إلى خدمة الإسعاف المركزية التي تغطي منطقة جنوب إنجلترا، لدعم المسعفين حتى نهاية مارس المقبل.



وتضررت مستشفيات لندن بشدة حيث يوجد بها حاليا أكثر من أربعة آلاف مريض بكوفيد -19، بحسب أحدث بيانات رسمية، بارتفاع من أكثر بقليل من ألف مريض في بداية ديسمبر الماضي.



ومن ناحية أخرى، تكافح المستشفيات في ظل غياب حاد بين الأطقم الطبية، حيث يخضع كثير من أفراها للعزل.



وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون مؤخرا إن المملكة المتحدة «تمر بأسرع وتيرة نمو في إصابات كوفيد على الإطلاق». ولفت إلى الضغط الكبير على خدمة الصحة الوطنية جراء الزيادة السريعة في الإصابات بين كبار السن والأشخاص الأكثر ضعفا.