طهران - وكالات: قالت إيران الجمعة إنها مستعدة لإجراء محادثات ثنائية مع الدول المعنية بطائرة الركاب الأوكرانية التي أسقطتها قواتها في عام 2020 وتجاهلت بيانا مشتركا بطلب تعويضات أصدرته كندا ودول أخرى قتل مواطنوها في الحادث.



وقالت كندا وبريطانيا والسويد وأوكرانيا الخميس إنها تخلت عن محاولات الحديث مع طهران عن التعويضات في إسقاط الطائرة بنيران قواتها وستسعى إلى تسوية الأمر وفقا للقانون الدولي.



ومعظم ركاب الطائرة الأوكرانية البالغ عددهم 176 والذين لقوا حتفهم من مواطني هذه الدول الأربع التي شكلت مجموعة تسعى إلى تحميل إيران مسؤولياتها.



وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان نشرته وسائل إعلام رسمية «على الرغم من بعض الإجراءات غير القانونية التي تتخذها دول معينة ومحاولات استغلال هذا الحادث المأساوي.. مازالت إيران مستعدة للتفاوض الثنائي مع كل دولة من الدول المعنية».



وأضاف البيان أن أي محادثات يجب أن تحترم «السيادة والقوانين المحلية (الإيرانية) والتعهدات الدولية».



وتقول إيران إن قوات الحرس الثوري الإيراني أسقطت الطائرة، وهي من طراز بوينغ 737، بطريق الخطأ أثناء تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة.



وإن حادث إسقاط الطائرة وقع بسبب عيب فني في جهاز رادار وخطأ مشغل الدفاع الجوي.



وقضت محكمة كندية مؤخرا بتعويض ست من أسر القتلى بما يقرب من 884 مليون دولار تضاف إليها الفوائد البنكية.



وفي يونيو الماضي، قالت كندا إنها لم تتوصل إلى أدلة على أن إسقاط الطائرة كان متعمدا.