باريس - وكالات: رحب وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الجمعة بعودة السفير الجزائري إلى باريس بعد ثلاثة أشهر من الأزمة الديبلوماسية، مؤكدا رغبة بلاده في إحياء الشراكة مع الجزائر.



وصرح لودريان في مقابلة مع تلفزيون «بي اف ام» وإذاعة «ار ام سي» قائلا «هذا خبر جيد... تسعدني عودة السفير إلى باريس... هذا إيجابي للغاية».



وأضاف «نرغب في إحياء الشراكة مع الجزائر. لدينا تاريخ مشترك، يشوبه التعقيد والمعاناة. يجب أن نتجاوز ذلك ونستأنف معا طريق النقاش».



ولفت إلى إن الملفات الرئيسية تتعلق بالهجرة والقضايا الاقتصادية والأمنية في المنطقة.



ويأتي استئناف الحوار عشية الذكرى الستين لإبرام اتفاقات إيفيان لوقف إطلاق النار في الجزائر (18 مارس 1962) التي مهدت لاستقلالها في 5 يوليو 1962.



وبعد ثلاثة أشهر من الغياب، استأنف السفير الجزائري محمد عنتر داود مهامه في باريس الخميس. وأكد لوكالة فرانس برس الجمعة «أنا في مكتبي»، مشيرا إلى «الإرادة المعلنة لرئيسي الدولتين» لتخفيف التوتر.