عواصم - وكالات: قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو» ينس ستولتنبرغ إن استعداد روسيا لسلوك المسار الديبلوماسي أمر إيجابي لكن الحلف لا يمكنه قبول أن يكون له حلفاء من «الدرجة الثانية» لا يمكنه الدفاع عنهم.



وقال ستولتنبرغ بعد اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء بالحلف الجمعة «نحن مستعدون للانخراط في جهود الحد من التسلح مع روسيا، سواء الأسلحة التقليدية أو النووية، لكن يجب أن يكون ذلك بالتزام من الطرفين».



وأضاف «هذا شيء مختلف عن فرض قيود من جانب واحد... لا يمكن أن ينتهي بنا الأمر في موقف نجد فيه أن لدينا أعضاء في الحلف من الدرجة الثانية ولا يسمح للحلف بحمايتهم».



وكانت روسيا قالت في ديسمبر الفائت إنها تريد ضمانات ملزمة قانونا بأن حلف شمال الأطلسي سيتخلى عن أي نشاط عسكري في شرق أوروبا وأوكرانيا.



وعبر امين عام حلف شمال الأطلسي عن قلقه من خطر فعلي لاندلاع نزاع في أوكرانيا مع استمرار التعزيزات العسكرية الروسية على حدودها، قائلا إنه يجب أن يكون مستعدا لفشل الديبلوماسية.



وقال ستولتنبرغ إن «التعزيزات العسكرية لروسيا تتواصل في محيط أوكرانيا وتترافق مع خطاب يتضمن تهديدا من جانب موسكو في حال لم يتم قبولها. لكنها غير مقبولة وخطر اندلاع نزاع جديد، هو خطر فعلي».



من جهتها، قالت بعثة الولايات المتحدة لدى حلف شمال الأطلسي بعد اجتماع وزراء خارجية الحلف إن اعضائه الثلاثين متحدون ضد أي عمل عسكري روسي في أوكرانيا.



وأضافت البعثة في بيان نشر على تويتر «أكد جميع وزراء خارجية الدول الأعضاء في حلف الأطلسي، في الجلسة غير العادية على وحدتنا في الرد على أي عدوان روسي على أوكرانيا».



وتابعت «أكد (الوزراء) على الحاجة للديبلوماسية والحوار وخفض التصعيد قبل الاجتماع القادم لمجلس الحلف وروسيا»، في إشارة إلى الاجتماع مع مسؤولين روس في مقر الحلف والمقرر الأربعاء القادم.



وفي سياق متصل، تتوجه نائبة وزير الخارجية الأميركي ويندي شيرمان في جولة أوروبية تشمل سويسرا وبلجيكا، في إطار ديبلوماسية واشنطن المكثفة لتطوير نهج موحد مع حلفائها وشركائها لمواجهة الحشد العسكري الروسي على طول حدود أوكرانيا.



وذكرت الخارجية الأميركية - في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني أن شيرمان تغادر الولايات المتحدة السبت في جولة تستمر حتى الخميس المقبل بهدف تنسيق الجهود المشتركة لتشجيع روسيا على اختيار الديبلوماسية وخفض التصعيد لصالح الأمن والاستقرار الأوروبي الأطلسي.



وأضاف البيان أن شيرمان سوف تترأس في جنيڤ الوفد الأميركي، الذي يضم ممثلين عن وزارتي الخارجية والدفاع ومجلس الأمن القومي وهيئة الأركان المشتركة للجيش الأميركي، ​في جلسة استثنائية للحوار الاستراتيجي الثنائي بين الولايات المتحدة وروسيا والمقرر انطلاقه 10 الجاري.



وسوف تنطلق نائبة وزير الخارجية الأميركي بعد ذلك إلى بروكسل يومي 11 و12 الجاري لإجراء مشاورات مع قيادة الناتو وحلفاء الناتو ومسؤولي الاتحاد الأوروبي لمواصلة التنسيق الوثيق بشأن الأمن الأوروبي في سياق العدوان الروسي على أوكرانيا.