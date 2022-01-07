فاز الكويتي دبوس الدبوس، بجائزة فئة بيرق المؤسس للون الصفر ضمن مسابقات مهرجان الملك عبد العزيز للإبل 6، بعد منافسة قوية مع نظيره بن دغيثر.

وأعلنت اللجنة فوز الدبوس بالمركز الأول، للون الصفر ضمن مسابقات مهرجان الملك عبد العزيز، بينما جاء طلال بن دغيثر في المركز الثاني.

وجاءت أسماء الفائزين في فئة بيرق المؤسس (80) للون الصفر، كما يلي :

1 – دبوس بن مبارك الدبوس – الكويت.

2 – طلال بن عايض بن دغيثر – السعودية

3 – حمود بن دبوس الدبوس – الكويت.

4 – محمد بن فواز الحارثي – السعودية.

5 – بدر بن عبدالله الحربي – السعودية.

6 – عبدالله بن عبد العزيز السلطان – السعودية.

7 – ناصر بن علي العجمي – السعودية.

8 – ناصر بن هديبان الدوسري – الكويت.

9 – ضيف الله بن حجيلان المطيري – السعودية.

10 – محمد بن ناصر العجمي – السعودية.