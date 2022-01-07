ثمّن رئيس نقابلة العاملين في وزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية د. بندر النصافي استجابة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لمطالب العاملين في الوزارة.



وقال النصافي إنه وعددا من أعضاء مجلس الإدارة اجتمعوا إلى وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية م.فريد عمادي وعرضوا عليه عدداً من مطالب العاملين بالوزارة كمشكلة عدم تثبيت شاغلي الوظائف الإشرافية التعليمية، والاقتصار على تكليف واحد فقط في قطاع الدراسات، والتي استجاب لها وكيل الوزارة وبين جهود الوزارة في هذا الموضوع، مؤكداً حرص وكيل الوزارة وسعيه لدى ديوان الخدمة المدنية والجهات الرقابية لعلاج هذه المشكلة.



كما عرضت النقابة على وكيل الوزارة مشكلة البطء في شغل الوظائف الإشرافية وتأخر صرف مستحقات العاملين في قطاع المساجد ومشكلة قلة اليوزرات الممنوحة لمراكز الدراسات الإسلامية والتي وعد وكيل الوزارة بحلها بشكل عاجل.



وأضاف النصافي أن النقابة طرحت أيضاً عدداً كبيراً من مطالب العاملين والتي وجدت استجابة من وكيل الوزارة لها ووعد بتلبيتها فوراً.

وقال النصافي إن النقابة تحيي وكيل الوزارة م. فريد عمادي وتعتز بتجاوبه وتعاونه معها وتثمن حرصه الدائم على تحسين بيئة العمل في الوزارة وتعزيز العمل المؤسسي وتعميق الولاء والرضا الوظيفي وفق أفضل الممارسات.



وأكد النصافي أن النقابة اطلعت على خطوات حماية المال العام التي يقودها وكيل الوزارة، مؤكداً أن النقابة تدعم كافة الجهود التي من شأنها حماية المال العام وتحقيق العدالة واحترام القانون.



وأكد النصافي أن النقابة تبنت الدفاع عن الموظفين والمطالبة بحقوقهم العادلة والمستحقة وإيصال صوتهم لقيادة الوزارة وتقف في ذات الوقت ضد كل معتد على المال العام ومتجاوز للقانون مهما كانت صفته.



وختم النصافي تصريحه بأن مجلس إدارة النقابة سيتابع مع وكيل الوزارة تحقيق كافة مطالب العاملين.