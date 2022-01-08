بشرى شعبان

أصدرت الهيئة العامة للقوى العاملة إحصائية شهر ديسمبر الماضي الخاصة بإدارة تنظيم استقدام العمالة المنزلية، والتي حصلت «الأنباء» على نسخة منها، مبينة فيها تحصيل 40428 دينارا لصالح أصحاب الأعمال من المواطنين، و8893 دينارا لصالح العمالة المنزلية.



وأشارت الهيئة في الاحصائية الى ان اجمالي الشكوى التي سجلتها الادارة بلغت 278 منها شكوى واحدة من مكتب ضد صاحب عمل، و91 شكوى من صاحب عمل ضد المكاتب، و167 من عمال ضد صاحب عمل وشكويين من عامل ضد مكتب وإحالة 61 شكوى الى القضاء بالاضافة الى حل 201 شكوى وديا ورفع الإيقاف عن مكتبين، وإحالة 19 شكوى ترك عمل للقضاء وتسليم 46 جواز سفر للعمالة بموجب شكوى.