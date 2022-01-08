بعد حظر حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، أعلنت شركة ترامب للإعلام والتكنولوجيا، التابعة للرئيس ترامب، عن موعد إطلاق الشركة لتطبيق جديد مشابه لمنصة "تويتر" في عيد يوم الرؤساء في فبراير المقبل.



وذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، أن التطبيق باسم "تروث سوشيال" تطوره شركة ترامب ليكون بديلا لموقع التواصل الأجتماعي "تويتر" الذي أغلق حساب ترامب بشكل دائم عليه. وسيقدم التطبيق ميزات مشابهة لتويتر.



وتأتي منصة التواصل الاجتماعي الجديدة بعد ما يقرب من عام من حظر حسابات ترامب من منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية لتشجيع مؤيديه على اقتحام مبنى الكابيتول الأمريكي، حيث حاولوا منع الكونجرس من التصديق على نتائج انتخابات 2020.