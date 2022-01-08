أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، القائمة النهائية للاعبين المرشحين لحصد جائزة "ذا بيست" المقدمة لأفضل لاعب في العالم خلال عام 2021.



وضمت القائمة النهائية للمرشحين لجائزة "ذا بيست" المقدمة من الفيفا، ثلاثة لاعبين فقط، يتقدمهم المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، ومعه الثنائي الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ الألماني.



ومن المقرر أن يتم الإعلان عن اسم الفائز بالجائزة يوم 17 يناير الجاري في حفل بمدينة زيورخ السويسرية.



وتعد هذه المرة الثانية التي يتواجد بها محمد صلاح في القائمة النهائية لجائزة "ذا بيست"، حيث رشح للجائزة من قبل في عام 2017.

ويتصدر محمد صلاح حاليا ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 16 هدفا، بفارق 6 أهداف عن أقرب ملاحقيه وهو زميله في ليفربول البرتغالي ديوجو جوتا.



أما ليفاندوفسكي فقاد فريقه بايرن ميونيخ للتويج بلقب الدوري الألماني الموسم الماضي، كما حطم الرقم القياسي لأفضل هداف في تاريخ الدوري، فيما قاد ميسي المنتخب الأرجنتيني للفوز بلقب كوبا أمريكا 2021، كما حصد مع فريقه السابق برشلونة لقب كأس إسبانيا.