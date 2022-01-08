ضربت هزة أرضية بقوة 5,6 درجات ليما عاصمة البيرو ومنطقة مجاورة لها وسط هذا البلد الواقع في أميركا الجنوبية، بحسب السلطات.



سُجلت الهزة الساعة 5,27 بالتوقيت المحلي (10,27 ت غ)، وحُدد مركز الزلزال على بعد 19 كلم شمال شرق ليما، ونقطة بدء الكسر الزلزالي على بعد 116 كلم بحسب ما أفاد المعهد الوطني للجيوفيزياء.



ولم تعلن السلطات المحلية بعد عدد الضحايا والأضرار المادية. وسارع عدد من السكان إلى إخلاء منازلهم.



وشعر سكان محافظات كانيت وشينشا جنوب العاصمة بالهزة وكذلك في مدينة شيمبوت على بعد 400 كلم شمال ليما.



ودعا الرئيس بيدرو كاستيو في تغريدة إلى "الحفاظ على الهدوء واليقظة لمواجهة ترددات محتملة".



واضاف "نتابع الوضع عن كثب".



واستبعدت القوات البحرية أن تؤدي هذه الهزة إلى أمواج تسونامي على طول السواحل البيروفية.



وضرب زلزال بقوة 7,5 درجات شمال البيرو في أواخر شرين الثاني/نوفمبر مخلفاً 12 جريحاً ومدمراً 117 منزلاً.



وتتعرض البيرو كل عام لـ 400 هزة أرضية على الأقل يشعر بها السكان، إذ تقع على حزام النار في المحيط الهادئ وهي نقطة نشاط زلزالي تمتد على طول الساحل الغربي للقارة الأميركية.



وفي 15 آب/أغسطس 2007 ضربت هزة أرضية بقوة 7,9 درجات مرفأ بيسكو مخلفةً 595 قتيلاً، وحدد مركزها على الساحل الأوسط للبلاد.