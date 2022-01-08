صدر قرار بتعديل النشاط الأساسي لجمعية الشيخ فهد الأحمد الإنسانية وتحويل نشاطها من أهلية إلى خيرية.
وجاء في القرار:
مادة 1
يستبدل بنص المادة رقم 2 من النظام الأساسي لجمعية الشيخ فهد الأحمد الإنسانية النص التالي:
تهدف الجمعية إلى:
أ - تشجيع المؤسسات الخيرية والشخصيات المتميزة والعاملين في خدمة العمل الخيري.
ب - تعزيز التعاون والترابط بين المؤسسات والجمعيات الخيرية.
ج - الارتقاء بالبحث العلمي والأعمال الإبداعية في مجال العمل الخيري.
د - تقديم الدعم والمساعدة في المجالات الإنسانية والاجتماعية.
على ان تمارس هذه الأهداف بعد الحصول على موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والجهات المعنية.
مادة 2
تحويل نشاط جمعية الشيخ فهد الأحمد الإنسانية من نشاط أهلي الى نشاط خيري.
مادة 3
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.