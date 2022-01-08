صدر قرار بتعديل النشاط الأساسي لجمعية الشيخ فهد الأحمد الإنسانية وتحويل نشاطها من أهلية إلى خيرية.



وجاء في القرار:

مادة 1



يستبدل بنص المادة رقم 2 من النظام الأساسي لجمعية الشيخ فهد الأحمد الإنسانية النص التالي:

تهدف الجمعية إلى:



أ - تشجيع المؤسسات الخيرية والشخصيات المتميزة والعاملين في خدمة العمل الخيري.

ب - تعزيز التعاون والترابط بين المؤسسات والجمعيات الخيرية.

ج - الارتقاء بالبحث العلمي والأعمال الإبداعية في مجال العمل الخيري.

د - تقديم الدعم والمساعدة في المجالات الإنسانية والاجتماعية.

على ان تمارس هذه الأهداف بعد الحصول على موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والجهات المعنية.

مادة 2



تحويل نشاط جمعية الشيخ فهد الأحمد الإنسانية من نشاط أهلي الى نشاط خيري.

مادة 3



يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.