عبدالعزيز الفضلي



وجه مدير عام منطقة مبارك الكبير التعليمية محمد العجمي بإعادة تصحيح اختبار مادة الاجتماعيات من الصف السادس حتى التاسع، وذلك بعد قيام معلمة بتغيير إجابات عدد من الطالبات بخط يدها وتوثيق ذلك عبر أحد برامج التواصل الاجتماعي.

وكشفت مصادر لـ «الأنباء» ان العجمي وبعد انتشار المقطع في وسائل التواصل ومتابعته توصل الى المعلمة ذاتها التي قامت بتغيير الإجابات، مشيرة الى انه قام بتحويل المعلمة وإدارتها المدرسية الى التحقيق ورفع كتاب بذلك لوكيل التعليم العام أسامة السلطان.

وأضافت المصادر ان المدير العام قام بإعادة التصحيح والتدقيق على اوراق الاختبار لمزيد من التأكد وسلامة صحة الأوراق دون تلاعب أو تعديل فيها.