عبدالكريم العبدالله



أعادت وزارة الصحة تشكيل اللجان وفرق العمل، والتي أوقفت العمل بها منذ نهاية ديسمبر العام الماضي.



وطلبت وزارة الصحة من جميع قطاعاتها الالتزام بالضوابط والشروط الخاصة بهذا الشأن، وأهمها الحاجة الفعلية لعمل اللجان.



وتضمنت الضوابط أن يتم التقيد والالتزام بقرارات مجلس الخدمة المدنية الخاصة بتنظيم فرق العمل واللجان، وتحديد الأعداد المقررة لكل من فريق العمل واللجنة المطلوب تشكيلها، بالإضافة الى أن يكون طلب تشكيل اللجان وفرق العمل حسب الحاجة الفعلية للعمل، وعلى أن تكون الاختصاصات المناطة إليها مختلفة عن طبيعة الاختصاصات الأصلية للجهة الطالبة، كما جاء في الضوابط أن تتولى لجنة مختصة دراسة الطلبات التي تتقدم بها قطاعات الوزارة المختلفة لتشكيل اللجان وفرق العمل، وذلك لتحديد مدى الحاجة لها من عدمه، كما يجوز للجنة المختصة استدعاء رئيس اللجنة أو أحد أعضاء الفريق لاستيضاح المبررات المقدمة منه لتشكيل اللجنة.