مفرح الشمري



بعد صراع مع المرض، انتقل إلى رحمة الله تعالى وكيل وزارة الإعلام المساعد لشؤون التلفزيون ومدير عام الإنتاج البرامجي المشترك الأسبق فوزي التميمي، وسيوارى جثمانه غداً «الأحد» بعد صلاة العصر في مقبرة الصليبخات.



وكان الراحل أدخل الى المستشفى الأميري لإجراء عملية جراحية لتوسعة المريء منتصف ديسمبر الماضي، وذلك لتسهيل عملية البلع التي يعاني منها منذ عدة أسابيع.



الراحل «بويوسف» فوزي التميمي من الشخصيات التي عملت في وزارة الإعلام فترة السبعينيات، وتحديدا خلال حقبة الإعلامي القدير محمد السنعوسي، عندما كان مسؤولا في التلفزيون بوظيفة باحث قانوني، ومن ثم رئيسا للبرامج الثقافية، وبعدها مراقبا للتنسيق في التلفزيون وذلك عام 1978، وحقق العديد من الإنجازات للإعلام الكويتي، الذي كان ولايزال رائدا في المنطقة بفضل الله ثم بفضل الشخصيات التي عملت به ولم يكن هدفها الكرسي بل الإنجاز.



الراحل فوزي التميمي بذل جهودا كبيرة في الدفاع عن شاشة الكويت، التي كان الراحل يعتبرها الأولى في الوطن العربي، ويتمنى أن يراها دائما هكذا من خلال البرامج والأفكار التي تقدمها، وحتى بعدما تقاعد عن العمل كانت هذه الأمنية موجودة لديه لأن «قلبه على الكويت وإعلامها المرئي والمسموع».



وبهذه المناسبة الحزينة تتقدم «الأنباء» بأحر التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد، سائلين العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



(إنا لله وإنا إليه راجعون).