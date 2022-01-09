twitter facebook whatsapp viber telegram email أفراح الفضلي الأحد 2022/1/9 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 779 A+ A- استمع المعرس عبدالله صاهود الفضليشعيب المويزري والعميد فهد الخرينج والعقيد ماجد البصمان ومحمد كرم يهنئونالزميلان أحمد الجارالله وسعود الفرحان يهنئان(قاسم باشا)أحمد المليفي مهنئام.جسار الجسار يبارك للمعرس ووالدهعماد المرزوق مباركامشعل الحمضان وعبدالله المحري يباركانم.مبارك الرشيدي والمستشار أحمد الشريم وصاهود الفضلي وطلال الفضلي والمعرس عبدالله صاهودسعود الشلاحي يباركاللواء خالد الوقيت والزميل سالم الواوان يباركاند.علي العنزي يبارك للمعرس عبدالله صاهودالعميد عبدالله الرجيب مباركاالعميد محمد الفضلي يقدم التهانيالعقيد عايض البصمان وعلي الشمري يباركانالعقيد عبدالرحمن العوضي مع المعرس ووالده صاهود الفضلي ود.محمد صاهودالعقيد محمد الخضير مباركاالمقدم عبدالله كابلي يهنئ المعرس ووالده وشقيقه علي صاهودالنقيب عبدالله الصايغ يبارك للمعرس ووالده صاهود الفضليالمعرس مع والده صاهود الفضلي وعميه بندر الفضلي وعادل الفضليالزميل أحمد الفضلي والمعرس الزميل عبدالله صاهودالزميل عبدالله العليان مهنئاعيسى الفضلي يبارك لخاله المعرس عبدالله صاهودالزميل عادل الفضلي والمعرس عبدالله صاهودالمعرس عبدالله صاهود الفضلي متوسطا عددا من الأهل والأصدقاء في لقطة تذكارية بالمناسبة السعيدةعواد الشمري وفهد الشمري يباركان احتفل صاهود الفضلي بزفاف نجله عبدالله، وأقام بهذه المناسبة حفلا يوم 27 ديسمبر الماضي حضره جمع من الشخصيات والأهل والأصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بالمناسبة السعيدة.ألف مبروك.