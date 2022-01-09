احتفل صاهود الفضلي بزفاف نجله عبدالله، وأقام بهذه المناسبة حفلا يوم 27 ديسمبر الماضي حضره جمع من الشخصيات والأهل والأصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بالمناسبة السعيدة.



ألف مبروك.