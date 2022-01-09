احتفل مشاري محمد البدر بعقد قران نجله حمود على كريمة فهد خالد الغنيم بحضور جمع من الشخصيات والأهل والأصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بالمناسبة السعيدة.



ألف مبروك.