twitter facebook whatsapp viber telegram email أفراح البدر والغنيم الأحد 2022/1/9 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 791 A+ A- استمع المعرس حمود مشاري البدرمرزوق الغانم يقدم التهانيالشيخ محمد اليوسف وعبدالله الفارس وعثمان العثمان(أحمد علي)خليفة الخرافي يهنئ المعرس حمود البدر ووالده مشاري البدر ووالد العروس فهد الغنيمعبدالعزيز البدر وعلي البدر وفواز القطانحمد الحميضي مباركاجد المعرس محمد البدر متوسطا حمد البحر والمعرس حمود البدر ووالده مشاري البدر ووالد العروس فهد الغنيمالمعرس حمود البدر متوسطا والده مشاري البدر ووالد العروس فهد الغنيمعبداللطيف العبدالرزاق وصالح العبدالرزاق يباركاند.يوسف العنزي وعبدالرحمن العنزي يهنئانالمعرس حمود البدر متوسطا عبدالرزاق البحر وعمه فهد البدرفيصل البدر وعادل البدر وحمد البدرمحمد البدر متوسطا مشاري البدر وفهد البدر ومحمد البدر وحمود البدر وحمد البدرمشاري البدر وولده المعرس حمود البدرفهد الغنيم وخالد الغنيم وبدر الغنيم يهنئون المعرس ووالدهعبدالله العبدالرزاق وعبدالرزاق البحر وحمد البدر والمعرس حمود البدر وحسن البدرالمعرس حمود مشاري البدر متوسطا الأصدقاء في لقطة تذكاريةجانب من الحضور في ديوان البحر خلال عقد قران حمود مشاري البدر احتفل مشاري محمد البدر بعقد قران نجله حمود على كريمة فهد خالد الغنيم بحضور جمع من الشخصيات والأهل والأصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بالمناسبة السعيدة.ألف مبروك.