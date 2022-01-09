وقّعت شركة تابكو العالمية للتجهيزات الغذائية اتفاقية تعاون مع شركة لين، المزود الأول للخدمات السحابية المحلية في الكويت، وذلك لتطوير عملياتها وتحويل بنيتها الرقمية الى التكنولوجيا السحابية.



وقالت الشركة في بيان صحافي، إن هذه الخطوة توفر لها خدمات سحابية لتحويل بنيتها التحتية التقليدية الى التكنولوجيا السحابية، مما يوفر لها القدرة على التوسع السريع والسلس، وكذلك الاستفادة من الدعم الفني المحلى بواسطة خبراء على درجة عالية من التدريب والخبرة.



وفي هذا الصدد، قال الرئيس التنفيذي لشركة تابكو العالمية للتجهيزات الغذائية عبدالعزيز الطريجي: «يعتبر التحول من نظم المعلومات التقليدية إلى التكنولوجيا السحابية من أولويات «تابكو» في خطتها الاستراتيجية للتحول الرقمي، حيث توفر هذه النقلة الحماية للبيانات والمرونة المستدامة لموظفينا».

وأضاف أن الشركة تسعى من خلال هذا التحول الرقمي إلى خلق آليات عمل لموظفيها تتناسب والتحديات المستقبلية لتطوير أعمالها بأعلى درجات الكفاءة خصوصا أن التعاون مع شركة لين لا يقتصر على خبراتها العالية فحسب بل كونها أيضا من الشركات المحلية وهو أمر غاية في الأهمية بالنسبة لنا ونحن فخورون بذلك.



من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة لين فجحان المطيري: «سعداء بهذه الشراكة، لقد كان اصرارنا على الفهم التام لمتطلبات فريق عمل شركة تابكو واستراتيجية إدارة شركة تابكو للتحول الرقمي أثرا كبيرا في نجاح هذا المشروع، ولهذا فإننا نفضل دائما البدء بتقييم فني للبنية التحتية القائمة ومن ثم نشرع في تقديم حل مخصص لتلبية احتياجات عملائنا الخاصة».