تسريع التنويع الاقتصادي بمقدمة أولويات الكويت.. في حقبة ما بعد «كورونا»



محمود عيسى



ذكرت مجلة «ميد» أن ارتفاع أسعار النفط يمثل فرصة جيدة للاقتصاد الكويتي في وقت تقول فيه إن لدى الكويت نحو 200 مليار دولار من المشاريع المخطط لها أو قيد التنفيذ، مصحوبة باستراتيجية استثمار طموحة لتحقيق رؤية 2035، لكن التحدي الذي تواجهه البلاد هو التنفيذ، سواء في مضمار طرح المناقصات أو ترسيتها أو تنفيذها في الوقت المناسب.



وفي التفصيل، قالت المجلة إن مستويات الإنفاق العام العالية في الكويت والتي استمرت طوال سنوات، والتي تزامنت مع الافتقار النسبي للأصول السائلة أدت إلى تحذيرات من أزمة سيولة كانت تلوح في الأفق.



لكن جائحة كورونا والانهيار في أسعار النفط في عام 2020 ساعدا على تفاقم استنزاف الاحتياطيات المالية الكويتية بسرعة فاقت ما كان متوقعا، وحولا المواجهة الدائمة والإشكالات السياسية في الكويت بين الحكومة والمعارضة البرلمانية حول الإنفاق العام إلى أزمة مالية فعلية.



وفي يونيو 2021، اعتمدت ميزانية 2021 /2022 متضمنة رصد أموال ضخمة لتمويل المشاريع الاستراتيجية، كما توقعت عجزا قدره 36 مليار دولار، وكان خفض الإنفاق هو الطريقة الوحيدة لتقليص العجز بسرعة، غير أن التخفيضات في فاتورة رواتب وأجور موظفي الدولة تعتبر من الخيارات غير المستساغة من الناحية السياسية.

ولكن في غضون ذلك فإن النمو الاقتصادي على المدى البعيد يحتاج إلى استثمارات استراتيجية.



واعتبرت المجلة أن أولويات الكويت في حقبة ما بعد فيروس كورونا تتجلى في تعجيل عملية التنويع الاقتصادي انسجاما مع «رؤية 2035» وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي الهادف لاستقطاب الاستثمارات من قبل القطاع الخاص والصناعات الجديدة التي تخلق فرص عمل في البلاد.



وأدى تعافي أسعار النفط في النصف الثاني من عام 2021 إلى تخفيف الضغط على الموارد المالية للكويت بشكل كبير، كما أدى إلى تجدد التفاؤل بشأن الفرص المستقبلية للإنفاق على المشاريع.



وفي ظل وجود نحو 200 مليار دولار من المشاريع المخطط لها أو قيد التنفيذ، يمكن القول بأنه ليس ثمة نقص في الفرص الاقتصادية الكامنة التي يمكن للكويت استغلالها، ولكن التحدي الكبير الذي تواجهه الكويت يتمثل في إنجاز الاجراءات المتعلقة بطرح المناقصات أو ترسيتها أو تنفيذها، حيث إن ما يتم طرحه من مناقصات المشاريع وما يتم ترسيته من مناقصات ليس إلا النزر اليسير مما هو مخطط له. وإذا استثنينا الأداء في عام 2020، فإن سوق المشاريع الكويتية ظل في اتجاه نزولي كل عام منذ عام 2015.



وقد تراجع الإنفاق على المشاريع المتعلقة بصناعة النفط في الكويت في عامي 2019 و2020 بسبب تداعيات جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط، لكن إعادة هيكلة القطاع في عام 2021 تزامنت مع بعض العقود الكبرى لمشاريع النفط والغاز، ما بعث الأمل في انتعاش الإنفاق العام من جديد.



وقالت المجلة إن معظم مشاريع الكويت المخطط لها تشمل وتنص على تطوير البنية التحتية المطلوب بشكل عاجل، أما خارج قطاع النفط والغاز، فإن هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعلق الآمال على إحراز تقدم في برنامجها الخاص بمشاريع الشراكة بين القطاعين والتي تمول من قبل القطاع الخاص.



وتعرب البنوك الكويتية عن تقديرها واهتمامها بالحاجة لمشاركة أكبر من قبل المؤسسات المالية المحلية في مشاريع الشراكة بين القطاعين، وترى الإيجابيات ماثلة في الالتزام بتمويل المشاريع المحلية على المدى الطويل.

لكن الكويت بحاجة إلى إجراء حكومي حاسم وتنفيذ أسرع بكثير من الوتيرة الحالية لتحقيق أهدافها.



وختمت «ميد» بالقول إنه يجب تجاوز العراقيل والمعوقات التي وقفت حجر عثرة أمام الإنفاق العام طوال أكثر من عقد من الزمن إذا ما أريد لاستراتيجية الاستثمار المرسومة في رؤية الكويت 2035 أن ترى النور وتتحقق على أرض الواقع.